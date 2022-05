“La comisionada me usó, me hizo trabajarle y nunca me pagó”

La historia de Eduardo Ruiz (67) y su familia conmovió a las redes sociales cuando se conoció su triste realidad de como vivían juntos a sus dos hijas menores discapacitadas oriundos de Pampa Muyo, Departamento Copo.

La necesidad, moneda corriente en nuestra provincia, puede ser explotada y abusada por gente relacionada al poder; Eduardo le realizó un trabajo de carpintería a la comisionada de la zona y nunca le pagó el monto acordado.

“La comisionadita se portó mal” comienza el relato Eduardo, y continúa: “Muchos políticos me cayeron aquí diciendo que me iban a ayudar, me sacaban fotos a las criaturas”.

“Me hizo trabajar un ventanal para el destacamento policial de Villa Matoque, una ventana para la comuna, yo le di un precio accesible, por todo le cobre 9 mil pesos” relata Eduardo.

“Como adelanto me dio 3 mil y me dijo que cuando vaya a retirar me pagará el resto, anduvo en mi casa retirando las cosas, cuando me vio aceleró la camioneta y se fue”.

“Cuando le iba a cobrar me esquivaba y así fue por un largo tiempo hasta que me cansé y no le cobre más”. Concluye Eduardo

Sin embargo, las mentiras del poder político siguieron: “Una vez estaba dividiendo mi casita para empezar a construir y llegó ella y me dijo que deje de hacer eso que ella lo iba a hacer, pasó el tiempo y nunca más apareció”.

“Con mis propias manos y la ayuda de mis hijos pude hacer una pieza para mis hijas” finaliza Eduardo Ruíz.