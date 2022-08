Julio Alegre le respondió al juez Storniolo

El ex intendente Julio Alegre, respondió a través de un escrito al actual juez Juan Carlos Storniolo quien comparó en un medio de comunicación la causa de Cristina Fernández de Kirchner con la de la Municipalidad Capitalina.

En este sentido, el ex intendente, tildó a los dichos del juez como “risible” y además hizo mención al proceso poco ortodoxo del tribunal que juzgo a Alegre del cual era parte el doctor Storniolo.

La carta completa:

JULIO FERNANDO ALEGRE

Ex intendente de la ciudad capital de Sgo del Estero, vengo por la presente a realizar un breve descargo respecto de los dichos emitidos por un miembro del tribunal, que juzgó la causa “municipalidad de la capital”, en Radio Panorama, el día de hoy martes 23 de Agosto a las 07:00 hs, en el programa conducido por el Sr Carlos Gomez, refiriéndome concretamente al Sr JUAN CARLOS STORNIOLO, actual juez, a quien no respeto por su desempeño PARCIALIZADO, DIRECCIONADO, ENSAÑADO con mi persona, en esta causa judicial. Ante la pregunta del periodista, respecto a la negativa del Tribunal Oral Federal N 2 de permitir alegar a la IMPUTADA VICE-pte de la Nación, CRISTINA KIRCHNER, intentó STORNIOLO, efectuar una comparación de esta causa, con la causa municipalidad de la capital, de por si RISIBLE desde ya, poniéndome como ejemplo de como se manejó el tribunal que el integraba, en este Proceso judicial en mi contra, declamando que se había respetado el debido proceso judicial y el derecho de defensa en juicio. Ante semejante MENTIROSA afirmación, ya que, el debido proceso que reza, es un PRINCIPIO JURÍDICO PROCESAL, según el cual todo persona tiene derecho a determinadas garantías, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído (JAMAS MI JUICIO FUE PUBLICO) y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez, teniendo el derecho a que se me conceda el tiempo y medios adecuados para la preparación de mi defensa(CADH, ART 8. INC 2 APARTADO C), desconociendo este vocal el artículo 82 a que el derecho de defensa es INVIOLABLE, violando, el, específicamente por actos concretos de los órganos judiciales, el derecho de defensa. Le recuerdo al magistrado STORNIOLO, que mi causa se encuentra, camino a la C.S.J.N, la única habilitada para emitir SENTENCIA FIRME Y DEFINITIVA, en mi caso, con lo cual este “Sr”, tendrá la posibilidad de mencionarme las veces que crea conveniente. No tengo dudas de que la S.C.J.N , al analizar las BARBARIDADES JURÍDICAS, EL DESMESURADO ABUSO DE PODER, LA INOBSERVANCIA DE PRUEBAS Y DECLARACIONES A MI FAVOR, LAS MEDIDAS ORDENADAS INAUDITA PARTE, LAS NULIDADES ABSOLUTAS, deje sin efecto esta ATROCIDAD JURÍDICA, que tiene como principales damnificados a mi familia hace ya 14 años. SERA JUSTICIA

Para concluir el escrito, Julio Alegre remarcó: «Storniolo se creé que es el Luciani santiagueño, y no se da cuenta que es simplemente Dalbon»