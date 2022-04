Inseguridad: robos a los alumnos a la salida del profesorado

Alumnos del profesorado superior de la Normal, hoy ubicado en la escuela Diego de Rojas calle Balcarce y Independencia, sufren inseguridad a la hora de concurrir y en el horario de salida.

En las últimas semanas se registraron varios robos en plena luz del día y por las noches con más frecuencias, donde alumnas del instituto superior al ver que no hay frecuencia policial y el alumbrado se encuentra apagado, salieron a hacer sus reclamos en las redes sociales.

Alumnos se comunicaron con última hora diario y nos comentó: «fuimos víctimas de robo, no podemos transitar tranquila, tenemos que ir a la parada de colectivo que está en avenida Belgrano y todo el camino de noche no está iluminado, no se encuentran policías y es una zona oscura, de día se puede observar también robos, ya que somos la mayoría mujeres».

También nos comentaron: «pedimos a la institución de que se vea la situación, y no nos dan soluciones tenemos que salir por otros medios a hacer conocer la situación, estamos desesperados, queremos estudiar en paz, queremos volver seguras a nuestros domicilio, hasta las docentes sufren lo mismo día a día, esto es tierra de nadie» manifiesto una alumna.

Los alumnos no quisieron hacer la denuncia ya que este problema se viene dando hace años donde se hicieron la denuncias, y la seccional donde corresponde no se hizo cargo.