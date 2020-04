Incertidumbre en comerciantes por lo que pueda ocurrir el día de mañana

Muchos comerciantes que se dedican a la venta de comidas se encuentran en una incertidumbre por un mensaje que se hizo viral en esta última semana firmada por el gobierno provincial en el cual “Se prohíbe la circulación de las personas a desde el jueves 30 de abril a partir de las 18”.

Debido a este mensaje una gran cantidad de comerciantes se encuentran preocupados, puesto que ya habrían invertido su dinero para la compra de productos para la realización de comidas. A su vez según se pudo averiguar les habrían recomendado que no realicen sus ventas o bien que trabajan de manera limitada.

Desde el Gobierno Provincial aún no oficializaron dicho mensaje pero tampoco fue descartado, desde los medios oficialista el mensaje que dieron a entrever es claro “nadie debe salir ni siquiera al negocio de acá a la vuelta” así reza un mensaje emitido por un programa emitido en una reconocida radio.

Por otro lado los controles policiales volvieron a ser estrictos como al inicio de la cuarentena, sin embargo en estos últimos días de puedo observar en el casco céntrico una gran cantidad de personas.

El mensaje viral:

Operativos diagramado 1 de Mayo (sujeto a modificaciones)

*Los operativos viales y sanitarios serán de mayor intensidad y rigurosos comandando desde las 18:00 del día 30/04 hasta las primeras horas de 02/05.

* No podrá circular NINGUNA PERSONA la cual no esté afectada a los servicios sanitarios o de seguridad, toda persona que sea detenida en la vía pública podrá ser demorada y/o retenida hasta el día Lunes 04/05 consu correspondiente multa y sanciones impuestas por el Superior Gobierno de la Provincia.

*Quedan terminantemente PROHIBIDAS todas las reuniones y/o celebraciones por el día Internacional del Trabajador.

* No está permitido ningún espectáculo público y/o privado.

*Los Empleados de la Administración Pública que sean detenidos, demorados y/o identificados en alguna actividad que atente a la salud pública y en rebeldía con lo dictado por el Superior de la Provincia, deberán pagar la respectiva multa y podrán ser sumariados y/o despedidos de su lugar de trabajo (sin excepción a cargo ocupante)

* Los miembros de la fuerzas del orden público tienen la potestad de retener cualquier vehículo que este incumpliendo las normas de sanidad y/o permiso de circulación.

* Los operativos viales serán dispuesto de manera estratégica a lo largo y ancho de la ciudad con sus respectivos patrullajes.

Primera normas dictadas por el Gobernador Gerardo Zamora