Inaceptable: Solicitaron agua y les mandaron agua verde

Este día jueves, vecinos de la localidad de Taboada hicieron llegar su reclamo y denuncian que desde las autoridades del mismo se les está dando agua sucia para que tomen y se tengan que bañar.

Una vecina de la ciudad denunció lo mal que la paso tras pedir por favor que se le de agua, ya que tiene un niño con capacidades diferentes.

La mamá del niño dialogó con este medio y puntualizó: «estoy cansada, desde el sábado que pedi al comisiónado que me mande agua porque no teníamos y mi hijo necesita, nunca aparecieron hasta que ayer día miércoles tuve que amenazar que le íbamos a cortar la ruta recién en ese momento mandaron, cuando me doy cuenta era agua verde sucia, en mi desesperación mandé mensaje al chófer que trajo y me contesto (tome lo que le dejamos, no sea orgullosa), una vergüenza»

Además acotó «ya van a ver, voy a buscar la manera de que donde tenga que llegar para quejarme por el agua, no me va costar nada viajar a Santiago ir a casa de gobierno y mostrar la foto del agua verde, burlándose es una vergüenza«