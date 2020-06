Frías: Se manifestó por la dura realidad de la provincia y le llegó la policía a su domicilio

Melisa Peralta, una militante del partido Socialista, se enteró que el ministro Dr. Angel Nicolai estaría de visita en su ciudad para inaugurar junto al intendente obras el pasado miércoles, este, fue el escenario ideal, pensó la joven para protestar a favor de los empleados despedidos del hotel, la aplicación de la interrupción legal del embarazo y la persecución a los médicos.

Sin embargo, este accionar le generó un gran problema, tras realizar una tarea laboral llegó a su casa y encontró dos móviles policiales afuera de su domicilio, los cuales según relata la joven, la amedrentaron, tomaron fotografías de su persona y su casa y posteriormente la amenazaron diciéndole que le llegaría una citación.

“Los carteles que expresaban lo que pedía se encontraban en unos postes de luz, tras realizar un trabajo de electricidad, encontré a la policía fuera de mi casa y cuestionando mi accionar”, señala la joven,“ que problemas tiene usted? “ Cuestionó la policía, “ mientras pedían mis datos y me sacaban fotos a mi casa y me dijeron que me llegaría una citación” expresa Melisa.

La joven manifiesta que está situación le generó una indignación muy grande, puesto que, quienes deben garantizar la libertad de expresión usan a las fuerzas de seguridad para impedirlo.