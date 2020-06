Frente Civico repudia los presuntos espionajes del Gobierno de Macri pero omite las persecuciones en la provincia

En una nueva sesión en la cámara de Diputados se vivió un enérgico debate; desde el Frente Cívico presentaron un proyecto en el cual expresan sus más enérgicos repudios por el presunto delito de espionaje durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. En este sentido, los diputados del Bloque Juntos Por el Cambio, mostraron su indignación puesto que consideran que en la provincia existen recientes casos de persecución mediante la modalidad “Ciber Patrullaje”, los cuales fueron omitidos por parte del bloque Frente Cívico En primera instancia, el diputado Gerardo Floridia se manifestó al respecto: “Añatuya fue uno de los centros de este “Ciber espionaje”, en sesiones anteriores habíamos tratado lo de la doctora Cegna, como también lo de Monte Quemado y todo lo que vino sucediendo en nuestra provincia por las fuerzas policiales y el espionaje que realizan”. Así también, Rodrigo Posse adhirió: “ Nosotros no nos olvidemos lo que dijo la actual Ministra actual Ministra de Seguridad Sabrina Frederic quien hizo honor del uso del “Ciber patrullaje” teniendo como victima la doctora Cegna. Patricia Núñez, también expuso su indignación al respecto: “En Santiago del Estero nos tratan a todos aquellos que estamos en disonancia con las medidas que se toman como “Pechugas de pollo” e “Irracionales” entonces se usa todo lo que expresamos como una medida de sometimiento de la opinión del que piensa distinto” y continua: “levantar la vara de la moral para usarla políticamente no me parece”. La diputada Claudia Juarez de Fantoni se explayó: “ Es la justicia que dictaminara si esto fue a si o no” y agrega “La muerte de Marito Salto que ya lleva cuatro años sin justicia, y el uso indebido que se le hizo a las cámaras en Quimilí, hasta el día de hoy no tenemos en claro quien fue el asesino de Marito”

