Están sin agua hace más de una semana

Cerca de diez familias de la localidad de los Nuñez, están sin agua desde hace más de una semana y el comisionado de la zona no brinda ninguna respuesta a este gravísimo problema que aqueja a la población.

“Ayer cuando fui a reclamarle me dijo que no había combustible, hoy que el camión no está somos muchas familias y tenemos los aljibes vacíos” señala una pobladora. “Somos más de diez familias del barrio Los Rojas, que no tenemos agua”.

Consultados sobre cómo hacen para sobrevivir sin agua por tanto tiempo, nos decían, “Algunos traemos de la casa de un familiar, lo más cercano es Villa Jiménez a qué está a ocho kilómetros, tenemos que gastar en una camioneta para poder traer un tacho de 200 litros” concluye