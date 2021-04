Frías: No cobra más por un comentario en Facebook contra el intendente

“Acá tenés que pensar como ellos”, así describe Cathy la persecución política que está padeciendo. Hace unos días atrás hizo un comentario en contra del la gestión municipal y a consecuencia de eso, ya no percibe sus haberes.

“Hice un comentario en los clasificados de facebook, realice mi tarea asignada de manera completa, yo cuando voy al banco a querer cobrar me doy cuenta que ya no tenía y empiezo a averiguar y me dicen que vaya a la municipalidad”. Señala la perjudicada.

“Le dieron de baja a la beca que estaba percibiendo, él me había prometido que me iban a dejar en el lugar donde trabajaba mi mamá que hace tres meses se jubiló”. Y agrega: “Ahora estamos a la deriva porque el intendente no aparece por la municipalidad, atiende en una confitería porque nosotros todos los días vamos a reclamarle por este suceso”

No es el único caso el de esta jóven que sufrió la persecución, “hay otro compañero que también le ocurrió lo mismo que ami, aquí tenés que pensar como ellos, si pensas diferente se manejan con el poder que tienen para despedirte así, sin explicación”.

Desde la municipalidad, aluden que ella no cumplió con el mes correspondiente de trabajo, “ellos quieren justificarse con que yo no cumplía, yo tengo todas las planillas firmadas” señala la damnificada. Durante el día de hoy siguen realizando la protesta, la decimotercera.