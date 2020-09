Esmeralda Mitre rompió en llanto tras el escándalo de su falso positivo de Covid-19: «Me trataron de presunta asesina»

Un documento que certificaba que Esmeralda Mitre había dado positivo en el test de coronavirus y que difundieron en Intrusos, se hizo eco en todos los medios y causó una gran polémica tras conocerse que, en realidad, lo que sucedió fue un error en la carga de datos.

Y entre todas las hipótesis que surgieron sobre este tema -sumado a que el Gobierno de la Ciudad pidió disculpas por lo sucedido- la participante decidió contar en primera persona lo que vivió.

Visiblemente angustiada, Ángel de Brito y Laurita Fernández le dieron la palabra a Esmeralda a poco de comenzar una nueva gala de Cantando 2020 y previamente aclararon que la producción de LaFlia ordenó un nuevo estudio cuyo resultado “no detectable” se visibilizó en las redes oficiales.

“Yo me hice un solo hisopado porque mi coach había estado con una persona que tenía Covid-19 y por precaución me lo hice el jueves y el viernes pasado vine sabiendo que había dado negativo. Lo hice por extrema precaución porque ni tenía fiebre. El hisopado me lo hice en Av. Pueyrredón, pero el papel decía que fue en el Hospital de Niños porque los analizan ahí”.

“Pero si esto hubiera sido al revés y a mí me habrían truchado -que claramente lo hicieron- un examen diciendo que era negativo cuando era positivo. Mirá si venía y contagiaba a toda la gente que está acá. ¿Qué era yo? A mí me trataron de presunta asesina. Hay un punto en el que hay que tener un poquito de piedad. Y yo voy a ir hasta el fondo acá”, agregó, con la voz quebrada.

“Esto es claramente un boicot y hay una mano negra. La orden que le di a mis abogados es que vayan a fondo con esto, voy a ir a la Justicia. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad para que digan que era mentira (que había dado positivo de coronavirus). Las disculpas se las exijo para mí porque soy la principal damnificada. Hay cosas que no me banco. Esto es una situación mundial gravísima y no podemos jorobar con esto”, cerró, con lágrimas en los ojos y dejando en claro que tomará cartas en el asunto y apuntando contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta