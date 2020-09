Elisa Carrió, recargada: dijo que “Cristina quiere voltear a Alberto” y que Massa intentó hacer “un golpe”

Elisa Carrió reapareció tras la polémica sesión en Diputados y denunció que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, intentó realizar un “golpe institucional” mientras que consideró que la vicepresidenta Cristina Kirchner “quiere voltear” a Alberto Fernández.

En una entrevista en Desde el llano, la dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que Cristina “va por todo” y dijo que la “estrategia judicial” es comandada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. “Yo la conozco a Cristina y no para. Va por todo. Nadie puede quedar en manos de una persona que no puede parar, que comete actos en contra de la Constitución”.

“Esto es un golpe. Es un acto de fuerza, y no con la fuerza militar sino con violencia institucional. (Cristina) quiere voltear al Presidente. ella quiere tener el dominio”, insistió. “Ella está encarcelada en el resentimiento y el odio. No mira otra cosa que ese objetivo, que es dominar al Poder Judicial”, continuó la exdiputada.

“Cristina es Perón. A Perón lo sacan del Gobierno y provoca la marcha del (17 de octubre) de 1945. Ahora la gente va a salir a saquear. Creo que hay saqueos programados por Cristina”, acusó.

Carrió no se quedó ahí y, fiel a su estilo sin filtro, siguió: “Los líderes de Juntos por el Cambio estamos juntos y tenemos un total acuerdo. Hay que manejar una crisis económica y social y una pandemia y Horacio Rodríguez Larreta está obligado a tener diálogo con el Gobierno”.

“Necesitamos coraje y valentía. No podemos contrarrestar con una estrategia violenta, sino con la no violencia. Hay que recurrir a Gandhi y hay que hacer todo por vía del derecho. No vamos a ser golpistas. Todo esto está avalado por el Papa. Le mandé a decir a (el cardenal Mario) Poli que pare, él recibió a los corruptos”, disparó.

“La estrategia de la oposición es no tensar pero sí presentarnos. En las grandes crisis hay que arriesgar, hasta la vida. Los líderes de Cambiemos estamos juntos siempre”, ratificó.

Sobre la polémica por la sesión en Diputados en que oficialismo y oposición no lograron acordar cómo llevar adelante el debate, Carrió dijo que “Massa hizo un acto de fuerza institucional con la complicidad de Roberto Lavagna y el bloque de izquierda”.

La dirigente opositora tuvo duras críticas al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. “Lorenzetti está jugando muy mal en la Corte. Es amigo de Zannini y está tratando de perturbar a la Corte para que no se pronuncie”, dijo. “Hay que estar poniendo los ojos en la Corte Suprema. Le pedimos que apliquen el derecho”, apuntó

Por último, consideró que “la última alternativa es la desobediencia civil”. “Yo llamo al otro pueblo, al que vota a Cristina. No podemos ser una Venezuela partida, tenemos que recuperar el Estado de derecho”, concluyó.