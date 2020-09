El Senado aprobó la remoción de los jueces que investigan a Cristina Kirchner

El oficialismo en el Senado aprobó este miércoles la remoción de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y del juez Germán Castelli, que investigan causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Previo al debate, Juntos por el Cambio participó de la votación de la primera orden del día, referida a la prórroga de las sesiones virtuales. Sin embargo, se retiró del encuentro inmediatamente después para no convalidar el desplazamiento de los magistrados.

La audiencia requerida por el oficialismo empezó alrededor de las 14.30 con un cruce entre Martín Lousteau y Cristina Kirchner por el tiempo de exposición. Tuvo como primer tema la extensión de las sesiones parlamentarias remotas, que fueron refrendadas por el Frente de Todos a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio.

No obstante, el análisis más relevante de la tarde fue el del dictamen que rechazaba el traslado de los jueces durante el gobierno de Mauricio Macri, con el argumento de que no cumplieron con una serie de requisitos.

El debate se “allanó” el martes, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara resolver de manera urgente el pedido de los camaristas Bertuzzi y Bruglia, que habían pedido su “inmediata intervención” ante la posibilidad de ser removidos. El máximo tribunal dijo que tiene presente su solicitud, pero que esperaría a conocer el resultado de la sesión en el Senado para expedirse al respecto. Ahora, el foco de atención volvió a estar sobre el accionar de la Corte.

Tras la aprobación de su remoción por parte de la Cámara alta, el presidente Alberto Fernández deberá determinar su regreso a los tribunales de origen, pero una decisión de la Corte podría cambiarlo todo.

Minuto a minuto en el Senado

18.55

El Senado aprobó la remoción de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Sin Juntos por el Cambio al momento de la votación, el cuerpo legislativo rechazó los traslados de los magistrados con 41 expresiones afirmativas, 0 negativas y 0 abstenciones.

17.37

Anabel Fernández Sagasti defendió el desplazamiento de los jueces. “Estamos corrigiendo lo que debió haber sido hecho en el Gobierno anterior. Y lo estamos haciendo como corresponde: con una votación y un tratamiento reglamentario a través del Senado de la Nación. Lo que estamos haciendo es cumplimentar un procedimiento especial establecido por la Constitución Nacional, que establece que en toda designación y traslado de jueces debe participar el Senado de la Nación”, expresó la legisladora oficialista.

16.56

Se aprobó la prórroga de las sesiones virtuales y la oposición abandonó el debate. A pesar del rechazo de Juntos por el Cambio, la extensión de las sesiones parlamentarias remotas quedó refrendada con 41 votos afirmativos, 28 negativos y 0 abstenciones. Luego de la votación, el principal espacio opositor se retiró del encuentro semipresencial para no prestar su aval al desplazamiento de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y del juez Germán Castelli.

“Nosotros vamos a votar en contra, vamos a dejar expresamente constancia de que no tienen la mayoría para modificar el reglamento y después de esta votación nos vamos a desconectar. Esperemos que los próximos días la Presidencia tenga un gesto político de encontrarle el rumbo y el sentido de coherencia que esta Cámara necesita”, anticipó minutos antes el legislador Luis Naidenoff.

15.18

Lousteau cuestionó la sesión especial de este miércoles. El senador de la UCR sostuvo: “La agenda de esta sesión no es la agenda de la gente, de los senadores ni del Gobierno Nacional: es la agenda de la presidenta del cuerpo”. “Bueno, sigamos así”, continuó con ironía, y agregó: “Total, la verdad es que gente no está angustiada; no tiene ninguna incertidumbre; no le falta plata; no tiene miedo de que le pase algo a su salud; mira el futuro con optimismo y no está ni siquiera comprando dólares; no tenemos un problema sanitario; no hay un problema en la Provincia; los chicos se están educando; la economía es pujante; las empresas no se van de la Argentina; y los jóvenes no están planteando como irse del país”.

14.56

Cambiemos, contra el desplazamiento de los jueces. La primera legisladora opositora en tomar la palabra fue Laura Rodríguez Machado, que rechazó que los magistrados sean removidos de sus cargos. “Hay una decisión política de avanzar sobre la Justicia de la Argentina. Para que nos entienda la ciudadanía: existen tres jueces que están sentados sobre causas que evidentemente al kirchnerismo le molesta que estén en manos de jueces independientes. Estos magistrados fueron motivos de un traslado perfectamente a derecho. Buscan cambiar la normativa para sacarlos de estas causas”, aseguró.

14.32

El cruce entre Martín Lousteau y Cristina Kirchner. Al comienzo de la sesión, la presidenta del Senado les hizo un llamado de atención a los legisladores de Juntos por el Cambio, tras remarcar que el espacio había solicitado una sesión especial para las 12:00 que luego pidió levantar por un detalle reglamentario. “Cuénteme qué quieren hacer, a ver…”, le dijo al senador Martín Lousteau, que requirió hacer aclaraciones sobre la distribución del tiempo en el uso de la palabra.

Ante la pregunta, Lousteau explicó que el pedido de sesión fue anulado porque “la convocatoria estaba mal hecha” y luego remarcó que los decretos por los que se implementó la modalidad remota “dicen que el tiempo se asignará proporcionalmente y que cada uno de los bloques lo distribuirá internamente”.

Después, la vicepresidenta agregó: “Me dice el secretario parlamentario que se van a retirar de la sesión. Así que ustedes distribuyan sus 130 minutos para hablar como les parezca”. Ante esta afirmación, el legislador replicó: «En una sesión normal no tenemos que avisar si nos quedamos o nos vamos. Esto es una de las cosas que ocurren con la modalidad virtual.

La discusión

El oficialismo cuestiona el traslado de un total de diez jueces durante la gestión de Cambiemos, al argumentar que se decidieron sin cumplir una serie de requisitos necesarios. Entienden que no se respetaron las jurisdicciones, las competencias ni las jerarquías, y que faltó la aprobación del Senado.

Para la oposición, se trata de una maniobra de “impunidad”, ya que los camaristas habían fallado contra Cristina Kirchner y porque Castelli debía juzgarla en el caso de los Cuadernos de las Coimas.

Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal en Comodoro Py y durante la gestión de Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción. Entre otros delitos federales, estos juzgados tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas.

Por su parte Castelli pasó de un tribunal oral de San Martín a uno oral federal de la Capital. Integra el TOF 7, que juzgará a Cristina Kirchner por la causa de los cuadernos de las coimas.

Si me quieren sacar que lo hagan a empujones, delante de la gente”, planteó en TN el juez Castelli. A su vez, cuestionó que “todo el aparato estatal está puesto en desplazarlo de manera ilegal de su cargo” y calificó como “una vergüenza” la medida que impulsa el Gobierno.

La semana pasada, la Comisión de Acuerdos del Senado dictaminó que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el juez Germán Castelli debían volver a sus puestos de origen y dejar de ese modo los tribunales en donde en los últimos años intervinieron en causas de corrupción que investigan a la hoy vicepresidenta.

La respuesta de la Corte

“A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre de 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este Tribunal oportunamente determine”, rezó el breve escrito del máximo tribunal.

En otras palabras, la Corte no iba a resolver antes de que el Senado se expidiera los traslados hechos durante el gobierno de Mauricio Macri. De esta forma, los integrantes del máximo tribunal decidieron actuar recién después de la decisión de la Cámara Alta.