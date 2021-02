El incendio del autódromo genera más dudas que certezas

Mientras los maestros retomarían las clases en un estado de incertidumbre total en cuanto a lo protocolos que se utilizará para la vuelta a las escuelas, el gobierno provincial decidió priorizar la urgente reconstrucción del autódromo internacional de Termas de Río Hondo.

En la jornada de hoy, se llevó a cabo la firma de un convenio dónde la Cámara Argentina de la Construcción, Filial Santiago del Estero, decidió reconstruir las instalaciones del autódromo de Termas de Río Hondo de manera gratuita.

“La cámara argentina de la construcción delegación Santiago del estero, a través de sus miembros se ofrecen a cooperar económica y técnicamente ejecutando de manera gratuita y a modo de donación los trabajos de reparación y reacondicionamiento del edificio y las instalaciones dañadas” expresaron desde el convenio.

Ante este convenio firmado, se abren interrogantes que resuenan en el inconsciente colectivo del Santiagueño, una de ellas es saber que ocurrirá con el cobro del seguro que el director del complejo, Héctor Farina, afirmó que contaba el autódromo inmediatamente una vez dado a conocer la noticia.

Por otro lado, aún no se sabe con exactitud cómo se originó el incendio que desató el desastre. Las pericias realizadas aún no se dieron a conocer o bien no quieren dar a conocer lo sucedido.

Lo real y cierto es que solo se lamentó daños materiales pero a su vez desnudó las obras faraónica, a pesar de las normas de seguridad ajustables a la exigencia internacional, el incendio provocó la perdida total.