Las Termas: un Cantor del Alba a la Anses

Después de una larga espera, la oficina de la Anses en el Dpto Río Hondo cuenta con nuevo gerente, se trata del militante peronista, guitarrero y folclorista, Leonardo Sanchez, además, ex concejal con dos mandatos cumplidos con una casi nula actividad legislativa que se recuerde que haya sobresalido durante sus dos periodos.

El flamante gerente peronista proveniente del entorno del ex intendente Luis Ceres, además de venir de una familia con un fuerte involucramiento político, comentó en conversación con #FmTermasDigital que, “entre el lunes y el martes de la próxima semana la oficina de Anses abrirá sus puertas para la atención del público”

En sintonía con la charla al aire que mantuvo con este medio local, explicó el motivo de la no atención al público: la oficina local de Anses no estaba atendiendo al público porque de los 6 empleados que tiene, 4 se encuentran con carpeta médica y por lo tanto están dentro del grupo de riesgo por la pandemia del coronavirus. Esta situación impedía la apertura de este organismo en Las Termas desde hace varios meses.

Finalizando, comentó a #FmTermasFigital: “He tomado la decisión de que junto a los otros dos empleados, entre los tres, podamos brindar la atención al público. La fecha exacta de apertura la vamos a comunicar públicamente entre el jueves y viernes, pero estimo que entre el lunes y martes de la próxima semana estaremos reabriendo las puertas de Anses en Las Termas»

El flamante funcionario del organismo nacional y su fuerte influencia en el mundo político: Hijo de un ex comisionado de Villa Río Hondo, ‘Pelusa Sanchez’, y hermano de dos comisionados actuales: Villa Río Hondo y Amicha. De esta forma, la familia Sanchez supo hacer de la política un buen instrumento de vida. El nuevo gerente Sanchez no tiene formación académica ni universitaria que, como se acostumbra en el peronismo, no es algo a tener en cuenta a la hora de ocupar cargos jerárquicos administrativos importantes, solo basta con ser un buen militante.

Actualmente, Las Termas cuenta con dos jóvenes sociólogos, tres licenciados politólogos, tres licenciados en gestiones en políticas públicas y un centenar de contadores públicos y administradores de empresas pero, para la política vernácula, la formación intelectual y académica, no se la tiene en cuenta.

Desde el núcleo más duro del peronismo conservador termeño, aseguran que esta designación es un acuerdo político que tendrá su fruto en las próximas elecciones municipales. Teniendo en cuenta que Bases Peronista en Santiago del Estero, tiene el control político de los principales organismos nacionales, por ejemplo, Pami y Anses, haciendo de estos organizamos, una trinchera electoral. Todo en común acuerdo con los radicales K que forman el Frente Cívico por Santiago (la suma de radicales y peronistas) que son quienes ocupan no así los principales organismos nacionales en la provincia pero si los principales cargos políticos con la salvedad del vice gobernador.