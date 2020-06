Duro mensaje de Morena Rial tras el escándalo por la infidelidad de Facundo: «El karma es el reflejo de tus acciones»

Morena Rial no oculta su enojo y motivos no le faltan. Luego de que su ex, Facundo Ambrosioni, confirmara junto a Antonela Pane en un live que tuvieron un affaire, la amante del futbolista cordobés habló con Ciudad y contó detalles explosivos del romance.

Tuvimos sexo virtual. Quiero reconquistarlo, guardo fotos y videos hot de él”, contó Antonela en diálogo con este sitio.

La reacción de Morena, que incluso supo interrumpir una transmisión en vivo que hacía Pane para insultarla, no se hizo esperar. Primero, publicó en Instagram una foto hot en el baño y aseguró: “Aprovecha que estoy aquí, el tiempo se vuela”, junto a un emoji de un diablo.

Luego, más reflexiva, posteó en Stories: “El karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate por lo que tu das” y agregó un contundente “siempre” junto a un corazón rojo