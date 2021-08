Diputados nacionales se reunieron con «las madres del dolor»

La diputados nacionales por la unión cívica Radical Carla Carrizo visitó este domingo la capital santiagueña y se reunió con las «Madres del Dolor del Comité contra la Injusticia y la Impunidad SDE» para interiorizarse de las denuncias por graves hechos de violencia institucional en los que estarían involucradas las fuerzas de seguridad de la provincia y personas ligadas al poder político de la provincia.

En la reunión estuvieron presentes familiares de víctimas de las ciudades de Añatuya, Loreto, Atamisqui, Capital, Fernández y Termas de Río Hondo, los mismos dieron cuenta sobre la impunidad e injusticias con la que viven diariamente.

» No solo tenemos que vivir con el dolor de saber que los asesinos de nuestros hijos están libres y que el poder judicial los encubre si no también con las constantes amenazas a los integrantes de éste comité», sentencio Patricia Isorni madre de Franco, joven víctima de violencia institucional.

Cabe recordar que en un primer encuentro la legisladora recibió un informe que fue base para la presentación del tercer proyecto de pedido de intervención del Poder Judicial de la Provincia. En el proyecto se detallan causas de homicidios, desaparición forzada de personas que habrían sido establecidos por efectivos policiales y que nunca fueron investigados por la justicia santiagueña.

«Vengo a la provincia de Santiago del Estero con la intención de seguir conociendo a este grupo de mujeres valientes que transformaron su dolor en coraje para enfrentar a una justicia ciega» además Carrizo dijo “Quiero escuchandolas , acompañarlas y ayudar a visibilizar lo que está pasando en la Madre de Ciudades, aún que lamentable son hechos que se repiten en muchas provincias Argentinas».

A su vez la presidenta del comité de lucha manifestó «En Santiago del Estero la policía te mata, la justicia encubre y el poder político se encarga de que todo siga igual. Vivimos con el dolor de no tener a nuestros hijos y con la inseguridad de no saber en qué momento vienen por tus otros hijos. Hace un par de horas denuncie que mis hijos estaban amenazados por uno de los principales sospechados en el homicidio de Franco y ningún fiscal hizo nada. Estamos cansadas de las amenazas, del armado de causas judiciales sin sentido como es la situación de Karina Jaimes madre de Felipe a quien hijos del poder de la ciudad de Loreto lo mataron y aún siguen suetos mientras que a ella no solo la tuvieron detenida 5 días si no que le iniciaron 14 causas judiciales!.

A modo de conclusión el encuentro entre la Diputada y los familiares de víctimas de violencia institucional acordaron un plan de acciones con la finalidad de recurrir a organizamos internacionales para garantizar la vigencia y respeto de los DDHH de todos los Santiagueños.