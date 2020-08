Diego Ramos se mostró por primera vez con su novio en las redes: la tierna postal veraniega de la pareja

Enamorado, feliz y súper relajado. Así se lo puede ver a Diego Ramos por estos días en las redes sociales.

El actor, muy reservado al hablar de su vida privada, publicó por primera vez una foto junto a su pareja, Mauro, a través de Instagram Stories.

En la imagen se los puede ver a ambos disfrutando de una tarde de verano tiempo atrás, al borde de la pileta y junto a una de sus mascotas de cachorro: “Porthos niño”, escribió Diego y contó que la fotógrafa había sido nada menos que su amiga Paula Chaves.

Justamente, Paula compartió la postal en sus redes y agregó con cariño: “Los amoooo y extrañoooo”.

Vale recordar que a fines de mayo, Diego habló por primera vez de su sexualidad en PH luego de una incómoda pregunta de Luisa Albinoni sobre por qué no quería contar públicamente quién era su pareja.

Entonces, Ramos finalmente dijo: “Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso, no tengo necesidad de sentirme contra la pared. Estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy. Yo no elegí lo que soy, soy así. Y soy así orgullosamente así. Y se llama Mauro”, revelando el nombre de su novio desde hace dos años.