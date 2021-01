Desesperante situación de los salones de eventos

Hace ya más de 9 meses que no pueden abrir sus puertas y en algunos casos no pudieron contener las deudas y tuvieron que cerrar sus puertas. Así se encuentran hoy los dueños de los salones de eventos, en la incertidumbre de no saber que pasará con su rubro y los derivados de los mismos.

En este sentido, este medio hablo con el dueño de un local de eventos llamado “Kapricho eventos” ubicado en Colón Sur número 2957 y brindó sus sensaciones tras varios meses sin trabajar: “Desde que comenzó la pandemia dejamos a varios empleados sin su sueldo que vivían de esto ya que no tenían un sueldo sino cobraban por evento ( asistentes de cocina; 3 mozos; operador de sonido; animadora infantil; limpieza)”.

“Me duele más por esas personas que sabían que todos los fines de semanas sabían que iban a contar con esa moneda para poder salir adelante desde lo personal el local es propio pero necesita cuidados como mantenimiento y pagar impuestos a pesar del párate la luz sigue llegando a 9000 pesos por mes y estamos en párate nos falta el pan para comer tanto a mí como dueño a mi encargado y los empleados”.

“Los impuestos se tienen que pagar lamentablemente esto es así pero ya que se entran habilitando varias organizaciones como gimnasios; bares; colectivo; entre otros necesitamos que habiliten los salones de fiesta hablo por todos mis colegas” Expresó.

Consultado por cual cuáles serían las medidas que adoptarían esto decía: “ con protocolos correspondientes reduciendo un porcentaje la entrada de las personas con alcohol en gel por mesa desinfección en la entrada los empleados con barbijos y guantes se presentó un petitorio pero nos negaron en fines de diciembre necesitamos que vuelvan” concluyó.