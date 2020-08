Denuncian por violencia de género al comisionado de Garmilla

El comisionado de Gramilla, José Fabio Castro, que transita su segundo mandato de este pueblo de rieles y abandono, recibió el pasado lunes una denuncia por violencia género. Su expareja, Vanesa Lizárraga, de 31 años, lo acusa a este Comisionado de ejercer sobre ella amenazas, violencia física y psicológica. La denuncia, fue radicada el pasado lunes a la mañana en la comisaria del menor y la mujer en el Dpto Seguridad ciudadana N° 6 de Las Termas de Río Hondo.

Ella actualmente vive sola con su hija y sin guardia policial, mientras tanto, después de haberlo denunciado, siguió recibiendo amenazas del jefe comunal, y hasta la intimidación por parte de un médico y exconcejal de bases peronista de Las Termas, pidiéndole que le levante la denuncia porque su amigo, actuó bajo el efecto del “amor” y, dándole a entender a la víctima, además, que él como médico y hombre fuerte de la política, tendría injerencia en la causa en la que fue denunciado su amigo para salvarle el pellejo. Este comisionado violento, pertenece al mismo espacio político de éste médico, Bases peronistas, dentro del Frente Cívico.

En diálogo con este medio, Vanesa, contó y brindó detalles lo que le tocó vivir: “Todo fue EL domingo a las doce y media de la noche, YO estaba CON MI amigo comiendo pizza y conversando, Y MI HIJA DURMIENDO. Ya nos estábamos despidiéndonos, y de la nada, empezamos a escuchar gritos e insultos de las peores obscenidades, y cuando se cansaba, tocaba bocina de la camioneta. Yo no quería salir porque le tuve miedo, me pasó de salir otras veces y que me pegue afuera, porque es vivo, en mi casa para que no escuche mi hija, me levantaba las manos afuera o cuando no estaba ella, encima mi mamá no se levantaba, ella vive al lado pasando un trecho. Mi mamá es grande y duerme rendida”, guardó silencio, y con la mirada baja,

continuó: “Me amenazaba que me iba a matar, yo con él hace 3 meses que corté relación, porque te juro que me cansó el maltrato –se emociona- toda la relación me levantó las manos y me maltrataba psicológicamente. Siempre me mantenía amenazada que nunca iba a poder hacer nada porque él tiene poder y plata, que si yo me animaba a decir algo, él le paga a los policías y a la justicia. Pero te juro que me cansé –se vuelve a emocionar, se seca lágrimas- tengo mucho miedo, por mi hija y por mí. Encima, en la misma policía, antes de apoyarme y contenerme, me dicen que no me conviene hacer público nada para que yo me evite problemas, en vez de ayudarme, la misma chica policía yo sentía que me metía miedo o presión. Qué sé yo, parece que ellos así se manejan, ahora no tengo ni si quiera custodia policial en mi casa. Estoy muy preocupada y con miedo. No confío en nadie más que en mi familia. Me siento sola, nadie me ayuda, es un calvario lo que vivo”

Finalmente, y consternada, comenta: “Después el Dr Fabian Parrado que es amigo de él –del violento-, se comunicó conmigo por mensseger de facebbok y me pidió que le levante la denuncia y que no lo haga subir por ningún medio, ‘porque hay que perdonar cuando uno esta enamorado’, no podía creer la barbaridad que me decía este hombre, yo le respondí al Dr que para consejo esta mi mamá. Esta violencia vengo sufriendo desde hace dos años, él me decía –el violento- que si yo lo llegara a denunciar alguna vez, él me va a hacer pasar por loca porque él tiene plata y ‘contactos’ políticos”.

Termina: “Yo me siento usada, porque él se burla, no tan solo a mí me pegó, si no a otras sus ex parejas también le pega, él ya es así, siempre tuvo la costumbre de levantar las manos. Por mensaje común me decía que me iba a matar a mí, y luego se iba a matar él así nadie se entere nada. Está obsesionado conmigo. Tengo miedo”

La denuncia, cayó bajo la instrucción del Fiscal Dr Carlos Vega, de la justicia local de turno de la ciudad termal.