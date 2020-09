Denuncian mala atención en el Centro Integral de Salud de las Termas de Río Hondo

Fuente: El Termeño

Una jóven pareja está viviendo momentos de mucha angustia e incertidumbre, ya que su bebé fue derivado a la Ciudad Capital y ellos desconocen el estado de salud en el que se encuentra el recién nacido y acusan al personal del CIC de un mal accionar en el momento del parto.

“Mi mujer fue a tener familia en el hospital, ayer (por el viernes) a las nueve de la noche, y a la diez me dicen que había nacido el bebé y que estaba todo bien. Después me dicen que había tenido problema con otro paciente y que ya me la iban a pasar a sala común, yo me mantenía tranquilo, pasó el tiempo y me empezaron a dar vueltas hasta que se desaparecieron todos, eran las once, doce, una, una y media, y nada. Agarré y le rogué a uno que había ahí que me diga qué pasaba, yo golpeaba y todo, y no me querían decir nada ni atender, luego me terminan diciendo que nunca había tenido a esa hora que me dijeron, me dicen que le estaban haciendo cesárea a la una y una media casi recién, y de ahí me avisan que la habían hecho pasar de hora a la bebé y la mandaban grave a la criatura a Santiago. Entonces ahí me mandan a mí con ella, y en el camino, la ambulancia se queda sin oxígeno, y demoró una eternidad para llegar. Y una vez allá, nos atendieron bien pero no me brindaron información tampoco sobre mi mujer y mi bebé. Nadie me dice nada, yo a mi mujer de lo que la lleve para tener, no la vi nunca más”, señalo Javier

Continuó, ”Algunos me dieron a entender que mi señora no la pasó muy bien en su parto ni la trataron tan bien, me cansé de golpear, los seguridad me trataron mal, nadie me da respuesta, ahora me dicen que mañana la mandan de nuevo a Santiago -agrega- Para que me quede callado me mienten que esta todo aislado y es mentira, porque yo veo de gente que va y viene y entran como si nada. Estoy desesperado”

“Yo mismo escuché cuando la enfermera le dijo al chofer que no había oxígeno en pleno viaje, y el chofer se hizo de no escucharla, le repitió y el chofer ahí le contesta que si tenía pero la enfermera iba renegando porque ya se había acabado el oxígeno por completo, pero obvio que delante de mí no se iban a pisar la manguera”, disparó este papá que no tiene información de su hija recién nacida de hace dos días.

“No me quieren dar información a mí, me tienen con vueltas, me dijeron que posiblemente mañana quizás vaya a Santiago, es una locura que hace dos días no sé nada de mi hija recién nacida y ni de mi mujer. ¿Qué es esto, qué está pasando? Mi bebé está en Santiago, y mi mujer aquí en Las Termas, mi bebé por negligencia de ellos la mandaron grave, pero el más fácil echarle la culpa a la embarazada. Yo estoy desesperado, nunca imaginé pasar por esto”, se lamentó preocupado Javier.