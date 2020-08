Conmovedor relato de la mamá de Franco Isorni

Mi nombre es Patricia Carolina Isorni, DNI 27390276, domicilio Gaucho Rivero 307.-

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles tengan a dar a conocer a nuestra sociedad el caso del siniestro ocurrido el día miércoles 26 de Agosto del 2020(en horario a establecer). En inmediaciones de Avenida Solís y Leopoldo Lugones. El cual trajo como resultado la muerte de mi hijo Franco Nicolas Isorni, DNI 42521987, nacido el 09/09/1996.

Paso a relatarles los hechos, el dia miercoles por la mañana personal de la comisaría 45 se apersonó a mi domicilio con fin de darme la noticia, lo primero que me dijeron es que siendo las 00.50am mi hijo venía a gran velocidad por la Lugones en dirección sur a norte y que debido a esto habría perdido el control de la moto, chocando contra el guardarrail de la rotonda y al derrapar, su cabeza dio con dicho guardarrail perdiendo la vida al instante. No llevaba el casco protector puesto.

“””””””””””Esa es la versión oficial””””””””””””””””””

No se imaginan el dolor que causó esta noticia en mi vida, y no tan solo en la mía sino en la de mis niños, hermanos y familia.

En esos momentos no pude decir nada, ni hacer nada. Mis amigos y familiares se encargaron de todo.

Ayer jueves por la mañana se comunicó conmigo una joven alegando haber visto el supuesto accidente, digo supuesto porque de acuerdo a lo que ella me comentó se trataría de un homicidio. Ella alega que la policía venía siguiendo a mi hijo y que metros antes de la rotonda habrían logrado ponerse de lado de la moto de él y que el policía que venía detrás pateó la moto de mi hijo del lado izquierdo provocando la caída del mismo, el cual al caer la moto pasó por encima de él, quizás en ese momento provocándole la muerte.

¡No podía creer lo que hizo la policía! Yo pensaba dentro mío que ellos habían hecho todo lo posible por ayudarlo y que había sido un accidente nada más. Pero enterarme de algo así, tan horrendo. LA POLICÍA MATO MI HIJO-

Me fui hasta el lugar del hecho y me doy con la noticia de los vecinos, que a mi hijo le venía disparando la policía, no tan solo persiguiéndolo. Creo que esa sería la razón por la cual él no se detuvo, él era un chico muy pacifico no le gustaban las contiendas, ni los problemas. Calculo que a esa hora lo único que quería era llegar a casa.

Luego de esto hablé con el fiscal de la causa, él cual me expresó que la había dado por cerrada, siendo que en el diario dijeron que se pedirían las cámaras, nada. Ni eso hicieron.

Ayer jueves por la tarde, recién después de las 17hs se hizo el pedido de las cámaras y después de las 20hs, casi 48hs después del hecho se hizo el perimetraje con personal de criminalística, cosa que debió haberse hecho en su momento. Tengo el testimonio de los vecinos que me llamaron a esa hora para avisarme que estaba en el lugar personal de criminalística.

“””””””””””48 HORAS DESPUÉS””””””””””””

No se le hizo autopsia.

Cuando yo lo vi de costado él no tenía raspones, ni nada en las piernas, ni brazos. Si él hubiera derrapado como dicen tendría que tener evidencias de eso en su cuerpo.

Yo trabajé 9 años en la policía y gracias a eso tengo amistades de toda la vida, una de las cuales me expresó que las cámaras se habrían borrado de 01.40am a 01.50am. Esos 10 minutos del video no están.

“”””””””””””””””DESAPARECIERON”””””””””””””””””””””””””” Amigos que se ocupó de retirar sus cosas de la comisaría 45 alega que la moto estaba bien, que no presentaba daño, más que un raspon del lado derecho.

Mi hermana sin embargo fue el día de ayer a revisar la moto y está destrozada. Los cascos protectores están en la comisaría, digo cascos porque el siempre llevaba 2. Uno en la baulera y otro puesto. Nunca jamás salía sin casco. Estos están sin daño alguno en la comisaría.

Ella se apersonó a la comisaría en compañía de la mejor amiga de mi hijo, la cual me dice que un oficial le comentó que en la persecución habría sido participe personal de la comisaría 3° de policía.

Una vecina me expresó que no era ni siquiera el horario que me dio la policía. Que el siniestro ocurrió después de la 01.30am. Con este testimonio todo comenzó a tomar sentido para mí. Ella expresa saber bien qué hora era porque estaba esperando a su marido que no había regresado. Ella estaba en la vereda a esa hora.

Es de notar lo que expresa la amiga de mi hijo, que fue personal de la comisaría 3°. Le explico porque, el día 24 de Mayo de este año, mi hijo sufrió apremios ilegales de parte de personal policial de esta comisaría. La denuncia fue radicada por mi hijo en el departamento judiciales en contra del oficial Camus. Esta denuncia ël la realizó acompañado por mi debido a los golpes y todo el mal proceder de parte de este oficial. Él cual amenazó de muerte a mi hijo.

Como madre no tengo consuelo por la pérdida de mi hijo. Es como si se hubiera muerto una parte de mi alma. El dolor también viene más por el tema de que no se como murió. Y si lo mataron de un tiro? De acuerdo a lo que se ve en la escena aparentemente murió desangrado en medio de la calle. La ambulancia no llegó nunca. Si estaba vivo no recibió ayuda de nadie. En un audio una joven declara que lo pateaba la policía en el piso para ver si estaba muerto.

Ruego a Dios y a ustedes que me ayuden. Necesito saber que es lo que pasó. Los hechos están declarando por sí solos que la versión oficial, lo que usted leyó al principio no es más que una gran mentira.

Soy empleada pública hace 16 años, de los cuales 9 presté servicio en la policía, D-5, División Antecedentes Personales. En ese tiempo conocí amigos y familias que llevo conmigo para siempre. Por eso pido que la Institución que implica la policía de la provincia no tolere estos arrebatos de parte de personal indigno que no merece pertenecer. Que no permitan encubrimientos y que se haga justicia para mi bebé,

No puedo creer que no te voy a ver más hijo, pero una cosa te prometo voy a seguir clamando justicia por ti hasta el final.

Patricia Carolina Isorni