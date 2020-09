“Chiche” Duhalde se retiró de la Mesa contra el Hambre y calificó la iniciativa del Gobierno como “un fiasco”

La ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde señaló que decidió no participar más de la Mesa contra el Hambre convocada por el gobierno nacional y aseguró que “no tiene sentido” estar reunida con gente que “va a poner la cara solo porque son conocidos”.

“Propuse que fuese una mesa más chica, solamente con gente con experiencia de cómo se aborda el tema del hambre, porque si no, seguimos reuniéndonos ‘para la gilada’, y a mi no me interesa eso” , aseguró la ex Primera Dama en una entrevista con el programa Sobremesa, de FM Milenium.

En ese sentido, dijo que se entusiasmó con la convocatoria del Ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y reconoció que le pareció “lógico” que en la primera primera reunión hubiera figuras de alto impacto mediático como Marcelo Tinelli.

“Pero a partir de allí tenía que seguir con expertos” , dijo Duhalde. Luego calificó como un “fiasco” su experiencia con Arroyo, con Andrés “Cuervo” Larroque y con el intendente Néstor Grindetti.

“Ellos me habían pedido que les diera una mano con la reorganización de las manzaneras y mi participación en la Mesa del Hambre; algo verdaderamente no me gustó y decidí apartarme”, aclaró.

A modo de ejemplo, Chiche Duhalde reveló que durante la última reunión de la que participó, la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, utilizó el tiempo de su intervención para manifestar su satisfacción con la negociación de la deuda externa. “¿Tiene que ver con el tema del hambre? No. Entonces perdemos tiempo”, sentenció, aunque aclaró que no tiene “ninguna crítica” personal contra la militante por los derechos humanos.

Durante la última reunión el ministro Arroyo brindó detalles de la implementación de la Tarjeta Alimentar -el primer instrumento del Plan Argentina contra el Hambre- que se puso en marcha en la primera semana de gobierno y está destinada a madres y padres con hijos menores de 6 años que reciban la Asignación Universal por Hijo; embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben AUH.

La Tarjeta Alimentar permitió llegar a 1,5 millones de titulares y alcanzó a 2,8 millones de niños y niñas. De ese modo, se invierten 7.000 millones de pesos mensualmente con una inversión acumulada a julio pasado de 52.400 millones de pesos.

Si bien no cuestionó la implementación de la tarjeta, Duhalde aseguró que de esa forma no se soluciona el tema: “Puede ser un elemento, pero el problema es mucho más grave”.

Por eso, también reveló que propuso avanzar hacia un único plan social que permita mejorar el alcance y la fiscalización. “Si no, es imposible de controlar”, concluyó.