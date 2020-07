Calleri: las dos opciones de Boca para repatriarlo

La reanudación de la Copa ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Por eso, Boca no quiere perder más tiempo y ya se mueve en la búsqueda de refuerzos de jerarquía que le den al plantel de Miguel Russo ese salto de calidad que siempre hace falta para conseguir objetivos importantes. Y en ese sentido, ya hay un nombre que se impone por peso propio: el de Jonathan Calleri​.

Boca 22/07/2020 – 9:21 La reanudación de la Copa ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Por eso, Boca no quiere perder más tiempo y ya se mueve en la búsqueda de refuerzos de jerarquía que le den al plantel de Miguel Russo ese salto de calidad que siempre hace falta para conseguir objetivos importantes. Y en ese sentido, ya hay un nombre que se impone por peso propio: el de Jonathan Calleri​. Joni acaba de concluir su etapa en el Espanyol de Barcelona, club en el que estuvo un año a préstamo y en el que no le fue del todo bien: metió cinco goles en 34 partidos y su equipo, tras mucho batallar, no pudo evitar el descenso. Sin embargo, es del gusto de Riquelme y del DT y por eso el Consejo de Fútbol ya se puso en campaña para contratarlo. ¿Es una locura pensar en su vuelta? No. Y tampoco es fácil. El delantero, durante su paso por 2018 (EFE). Las Palmas, el primer palo: llegó en 2017 y marcó 12 goles en 41 partidos. El equipo tampoco acompañaba: se fue al descenso. Calleri disfrutará de unos días de vacaciones y analizará propuestas, entre ellas la de Boca. El problema es que en Europa se manejan otras cifras y el punta ya recibió sondeos de varios clubes del Viejo Continente. Su pase pertenece al Stella Group, el mismo grupo empresario que se lo compró a Boca en 2015 a cambio de 12.000.000 de dólares. Y la idea de los inversores es poder vender su ficha en este mismo mercado de pases, cosa que parece complicada teniendo en cuenta el presente del 9 y la debilitada situación económica que atraviesan las mayorías de los clubes en todo el mundo. Para quedárselo, entonces, Boca tendría dos opciones. O realizar una oferta para adquirir un porcentaje del punta (no pareciera ser ése el plan inicial) o bien ofrecer un préstamo con opción de compra. Una alternativa que puede resultar viable si el jugador contempla retornar a la Argentina. En cuanto a los números, no hay equivalencias entre lo que Boca y cualquier club de Europa pueden pagarle. Pero en lo deportivo, Calleri no volvió a vivir una experiencia semejante a su año y medio en el Xeneize, donde podría recuperar su mejor nivel. Otro tema a tener en cuenta es la edad. Joni cumplirá 27 el 26/9. Si regresa, ya con 28 ó 29 años le sería muy difícil retornar a las grandes ligas. Su representante, a todo esto, no es otro que Adrián Ruocco, también apoderado de Tevez y de Wanchope Ábila, quien fue suplente de Soldano en el 2020 y, de no seguir Franco, debería pelear un puesto justamente con Calleri. ¿Si viene uno se va el otro? La idea de Russo es contar con la mayor cantidad de variantes posible y tener siempre jugadores de calidad a mano. Joni demostró que tiene jerarquía. Carelli, pero el mejor.