Audio vergonzoso: “La educación no es gratuita como dice la Constitución”

En el nivel terciario de la Escuela Superior Normal, E. N. S. Dr. José B. Gorostiaga de la Ciudad de La Banda, le quitan derecho a una educación gratuita.

Un grupo de estudiantes del nivel terciario, se movilizaron para hacer reclamos en todos los medios, haciendo llegar la indignación que están viviendo, el profesorado pide de “colaboración” $1500, en un espacio escolar público y gratuito.

En el vídeo alumnas de la escuela Normal, les exigen la plata sino no serán inscriptos y perderán parte de su educación.

En este sentido, una estudiante dijo: “la mayoria de las chicas no somos de buena posicion economica, queremos progresar. No hemos elegido un mal camino, solo queremos estudiar y algun dia poder trabajar, dignamente. No es justo que no nos inscriban por no pagar el total de la cooperadora”.

Además expresaron: «hemos propuesto pagar la totalidad durante el año. Aun asi, no han aceptado. Nosotros no podemos ir a clases si no estamos matriculados. La matricula nos cubre un seguro.