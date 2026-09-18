Veda total de pejerrey en embalses y lagunas de Córdoba hasta fin de noviembre

La restricción rige en todos los espejos de agua de la provincia, incluso para la modalidad con devolución inmediata. La medida busca proteger la especie durante su período reproductivo.

La Dirección de Pesca Continental de la provincia de Córdoba estableció una veda total para la pesca de pejerrey en todos los embalses, lagunas y diques del territorio. La medida comenzó a regir este viernes 18 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 30 de noviembre inclusive.

La prohibición alcanza a todas las modalidades, incluso la pesca con devolución, una práctica que en otras temporadas solía estar permitida en algunos cuerpos de agua. El objetivo es proteger el ciclo reproductivo de la especie, que en esta época del año se encuentra en su etapa más vulnerable.

Los principales espejos afectados son el embalse de San Roque, Los Molinos, Río Tercero, La Viña, Cruz del Eje y las lagunas del oeste provincial, entre otros. También incluye las lagunas del interior como las de Calamuchita y Punilla. Las autoridades recordaron que cualquier infracción puede derivar en multas importantes y decomiso de elementos de pesca.

Desde el organismo provincial indicaron que la decisión se basa en informes técnicos que muestran una presión importante sobre las poblaciones de pejerrey en los últimos años. La veda total busca garantizar la renovación de los cardúmenes de cara a la próxima temporada estival, cuando miles de aficionados vuelven a las costas cordobesas.

Durante este período, los controles se intensificarán tanto en los accesos a los espejos de agua como en las zonas de acampe. Se recomienda a los pescadores consultar siempre el estado de las vedas antes de salir, ya que las excepciones son muy acotadas y generalmente se limitan a especies exóticas como el dorado o el siluro en ciertos ríos.

La medida también impacta en la economía de las localidades que viven del turismo de pesca, como Villa Carlos Paz, Villa María o las pequeñas localidades ribereñas. Muchos guías y prestadores de servicios ya reprograman sus ofertas para otras actividades o para la pesca de otras especies permitidas.

Desde la Dirección de Pesca se informó que se mantendrá un monitoreo constante y que, de acuerdo a las condiciones ambientales, podría evaluarse alguna apertura anticipada solo en casos excepcionales. Por ahora, la veda es estricta y sin fisuras en todo el territorio provincial.