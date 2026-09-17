Guía completa para ir del Aeropuerto de Córdoba al centro: todas las opciones actualizadas

Descubrí las formas más prácticas, seguras y económicas de llegar desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba al centro de la ciudad, con tiempos, costos estimados y consejos para cada caso.

Llegar del aeropuerto de Córdoba al centro de la ciudad es una de las primeras preocupaciones del viajero que aterriza en Pajas Blancas. Aunque la distancia es corta —apenas 15 kilómetros—, las opciones varían según presupuesto, cantidad de equipaje, hora de llegada y si se viaja solo o en grupo.

El aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella sigue siendo la puerta de entrada principal a la provincia. Su ubicación, al noroeste de la capital, permite llegar al corazón de la ciudad en menos de 30 minutos en condiciones normales de tráfico. Sin embargo, el panorama cambió notablemente después de la pandemia y con la consolidación de nuevos servicios de movilidad.

Remis y taxis oficiales: la opción más cómoda

El remis del aeropuerto sigue siendo la elección preferida de quienes llegan con maletas pesadas o después de un vuelo nocturno. Las empresas autorizadas operan desde mostradores dentro de la terminal y ofrecen tarifas fijas al centro que rondan los 18.000 a 22.000 pesos según el barrio exacto y el tipo de vehículo. El trayecto suele durar entre 20 y 28 minutos.

Ventaja: no hay sorpresas con el precio y el chofer espera con cartel en mano. Desventaja: es la alternativa más cara. Recomendación: reservar con anticipación si el vuelo llega entre las 23 y las 7, horario en que la oferta de taxis se reduce.

Uber, Cabify y otras apps: equilibrio entre precio y comodidad

Desde 2023 las aplicaciones de transporte se consolidaron como alternativa real. Uber y Cabify operan sin problemas en la zona del aeropuerto y suelen ofrecer precios entre 30 y 45 % más bajos que el remis oficial, aunque el valor varía según la demanda.

El punto de encuentro está claramente señalizado fuera de la terminal, en la zona de arribos internacionales. El tiempo de espera promedio es de 4 a 8 minutos. En horas pico (mañana y tarde) conviene pedir el viaje apenas se sale del avión para evitar demoras.

Consejo práctico: activar la ubicación y verificar que el auto no entre por la zona de partidas, lo que genera confusión frecuente. También es útil tener datos móviles activados porque la wi-fi del aeropuerto es inestable.

Colectivo Aeropuerto: la opción económica para presupuestos ajustados

La línea 35 del Etramsa (Empresa de Transporte de Pasajeros de Córdoba) conecta el aeropuerto con el centro cada 30 a 45 minutos. El boleto cuesta alrededor de 1.200 pesos y el recorrido dura aproximadamente 50 minutos hasta Plaza San Martín.

La parada está a 80 metros de la salida de la terminal, claramente indicada. Funciona desde las 6 hasta las 23.30. Es ideal si se viaja liviano y se conoce la ciudad, pero no es la mejor opción si se llega con mucho equipaje o de noche.

Alquiler de autos: cuando la estadía lo justifica

Si la visita a Córdoba se extiende más de tres días o se planea recorrer el interior provincial, alquilar un auto en el mismo aeropuerto suele ser la decisión más inteligente. Las principales empresas internacionales y locales tienen counters en la planta baja.

Los precios parten de 45.000 pesos diarios con kilometraje libre. Reservar con antelación por internet suele bajar el costo entre 15 y 20 %. Importante: verificar si el contrato incluye seguro contra granizo, riesgo frecuente en la región durante el verano.

Transfer privados y shuttles compartidos

Para grupos o familias, los transfer privados resultan más económicos que cuatro taxis. Varias empresas locales ofrecen vans de 8 a 15 plazas con reserva online. El precio por persona baja considerablemente cuando se viaja acompañado.

Los shuttles compartidos, que salen cada vez que se llenan, son otra alternativa intermedia: más baratos que el remis privado y más cómodos que el colectivo común.

Consejos según el momento del año y la hora

En verano, evitar las horas centrales del día si se viaja en colectivo o remis sin aire acondicionado potente. En invierno, especialmente después de las 22, los servicios de apps pueden demorar más por menor oferta de conductores.

Si se llega en un vuelo internacional, agregar entre 30 y 50 minutos al cálculo total por trámites migratorios y retiro de equipaje. Quienes viajan con niños o personas con movilidad reducida deben avisar con anticipación al remis o transfer para que dispongan de sillitas o rampas.

Cómo ahorrar sin perder seguridad

Comparar siempre entre la app y el mostrador oficial antes de decidir.

Evitar taxistas que ofrezcan servicio fuera de las zonas autorizadas.

Llevar algo de efectivo en pesos porque no todas las apps funcionan sin conexión en los primeros minutos.

Descargar con anticipación el mapa offline de la ciudad.

Llegar del aeropuerto de Córdoba al centro ya no es un problema logístico. Con las opciones que hoy existen, cada viajero puede elegir según su necesidad concreta: velocidad, precio o comodidad. La clave está en planificar los últimos 20 minutos del viaje con la misma atención con que se eligió el pasaje de avión.

La ciudad espera a pocos kilómetros, con sus plazas, su río y su ritmo propio. El primer tramo, ese que va desde la pista hasta el hotel o el departamento, define muchas veces la primera impresión. Hacerlo bien es empezar el viaje con el pie derecho.