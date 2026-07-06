Cuándo termina la ola de frío en Argentina: el pronóstico del tiempo

La ola de frío polar que afecta a gran parte del país desde hace días empieza a ceder este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una recuperación gradual de las temperaturas, aunque con algunas lluvias y vientos en el centro y norte.

El intenso frente de aire polar que se instaló sobre Argentina desde principios de esta semana comienza a perder fuerza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ola de frío tocará su fin entre el sábado y el domingo en la mayoría de las regiones, con una recuperación paulatina de las temperaturas mínimas y máximas.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron mínimas bajo cero y sensaciones térmicas de hasta -5°C, el termómetro empezará a subir a partir del viernes. Para el sábado se esperan máximas de 14°C y para el domingo de 16°C, aunque con cielo nublado y posible precipitación aislada. El alivio será más notorio en el norte del país, donde las temperaturas podrían superar los 20°C el fin de semana.

En el centro del país, Córdoba, Santa Fe y el sur de Entre Ríos seguirán con mañanas frías el viernes, pero el sábado ya se proyectan máximas entre 15°C y 18°C. El SMN advierte que el cambio de masa de aire vendrá acompañado de vientos moderados del norte, lo que contribuirá al ascenso térmico pero también generará inestabilidad en algunas zonas.

La Patagonia es la región que más demorará en salir de la ola de frío. En Neuquén, Río Negro y Chubut las mínimas seguirán bajo cero durante el fin de semana, aunque las máximas treparán levemente. Recién hacia mediados de la semana próxima se espera una recuperación más clara en la región.

El meteorólogo del SMN, José Luis Stella, explicó que este tipo de irrupciones polares son habituales en esta época del año, pero que la duración de esta ola —casi una semana en varios distritos— fue mayor a la media histórica. “Lo que viene es un período de transición, con mañanas todavía frescas pero tardes más tolerables”, indicó.

Desde el punto de vista de la vida cotidiana, el alivio llega en un momento clave: muchos hogares ya consumieron gran parte de la garrafa o del gas natural durante estos días de temperaturas bajo cero, y el aumento del gasto en calefacción se sintió fuerte en los bolsillos. En las escuelas de varias provincias se suspendieron las clases presenciales por el frío, y en los centros de salud aumentaron las consultas por enfermedades respiratorias.

Para la próxima semana el pronóstico indica un paulatino ascenso de las temperaturas en todo el país, aunque con un marcado contraste entre el norte y el sur. Mientras que en el Litoral se podrían registrar máximas de 24°C a 26°C, en la Patagonia las mínimas seguirán cerca de los 0°C.

El SMN recomienda seguir consultando los avisos a corto plazo, especialmente en zonas donde se esperan tormentas aisladas por el cambio de aire. La ola de frío, que dejó récords de baja temperatura en varias ciudades, finalmente da paso a un clima más otoñal, aunque todavía con abrigos y cuidado de las heladas matinales.