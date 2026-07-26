Un pueblo bonaerense celebra 157 años con asado gratis, música y actividades para toda la familia

La localidad de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, conmemora su aniversario con una gran fiesta popular que incluye un asado gratuito para cientos de vecinos, shows en vivo y propuestas recreativas para todas las edades.

General Belgrano, uno de los pueblos más representativos del interior bonaerense, cumplió este fin de semana 157 años de su fundación y lo celebró a lo grande con una jornada gratuita abierta a toda la comunidad.

La fiesta principal se desarrolló en la plaza central del distrito, donde se armaron parrillas comunitarias que ofrecieron asado gratis para cientos de familias. Según los organizadores, se cocinaron más de 800 kilos de carne, todo financiado con recursos municipales y donaciones de productores locales. El aroma del asado se mezcló con el sonido de las bandas que tocaron en vivo durante toda la tarde.

La programación incluyó espectáculos folclóricos, shows de rock local y un cierre con un grupo de cumbia que mantuvo a los más jóvenes hasta altas horas. Además, hubo inflables, juegos recreativos y stands de artesanos para los chicos y las familias que se acercaron desde los alrededores.

El intendente del partido de General Belgrano destacó que este tipo de festejos no solo conmemoran la fecha fundacional —el 4 de octubre de 1867— sino que sirven para fortalecer el tejido social de un pueblo que, como tantos en la provincia, enfrenta los desafíos del campo y la economía regional.

"Es una forma de devolverle a la gente lo que la gente nos da todos los días", señaló el jefe comunal durante el acto protocolar que se realizó al mediodía. El evento también contó con la presencia de autoridades provinciales y legisladores del interior bonaerense.

Desde hace varios años, General Belgrano viene apostando a este formato de celebración popular y gratuita. En ediciones anteriores ya se habían repartido más de mil choripanes y empanadas, pero esta vez la apuesta fue mayor con el asado a campo abierto, que se convirtió en la gran atracción del día.

Para muchos vecinos, la jornada no solo representa un momento de esparcimiento sino también un reconocimiento a la identidad rural y a la historia del partido, que surgió como colonia agrícola y hoy combina producción primaria con pequeñas industrias.

La celebración se extendió hasta la noche con fuegos artificiales y un baile popular. Según fuentes municipales, participaron más de 2.500 personas, una cifra significativa para una localidad de poco más de 7.000 habitantes.

Estos festejos se replican en decenas de pueblos bonaerenses a lo largo del año y constituyen una de las formas más arraigadas de construir comunidad en el interior de la provincia. En tiempos de dificultades económicas, un asado compartido y música en vivo siguen siendo una de las maneras más concretas de celebrar lo que realmente une a la gente: la pertenencia a un lugar.