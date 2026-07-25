Paro nacional de ATE: hora de inicio y servicios afectados el 21 de abril

La Asociación de Trabajadores del Estado convoca a un paro nacional de 24 horas para este martes. Se verán afectados organismos públicos, ANSES, AFIP, aduanas y hospitales públicos de todo el país.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes 21 de abril de 2026 un paro nacional de 24 horas que comenzará a las 00:00 y se extenderá hasta la medianoche. La medida de fuerza, decidida por el Consejo Directivo Nacional, responde al rechazo del gremio al ajuste en el empleo público y la falta de reapertura de paritarias.

Según informaron desde el sindicato, la adhesión será total en dependencias nacionales de todo el país, con diferentes grados de afectación según cada sector. El paro no incluye movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires, aunque habrá concentraciones y asambleas en distintas provincias.

Servicios que se verán afectados

En ANSES, la atención al público estará suspendida en todas las delegaciones. No se tramitarán jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares ni créditos. Las oficinas permanecerán cerradas y solo funcionará un servicio mínimo de guardia para emergencias.

En AFIP, el paro impactará en la atención presencial y en algunos trámites electrónicos que requieren validación manual. Las aduanas del país, tanto en puertos como en pasos fronterizos, operarán con personal mínimo, lo que puede generar demoras en el ingreso y egreso de mercaderías.

Los hospitales y centros de salud públicos nacionales también adherirán, aunque se garantizarán guardias mínimas para emergencias y atención de pacientes internados. En el PAMI, las prestaciones médicas no se verán afectadas, pero sí la atención administrativa.

En el sector educativo, el impacto será variable: en escuelas y universidades nacionales habrá adhesión parcial, con posible suspensión de clases en algunos establecimientos. En Ciencia y Tecnología, los institutos del CONICET y otras dependencias funcionarán con personal mínimo.

Transporte y otros sectores

El paro de ATE no afecta directamente al transporte público, ya que los trabajadores de ese sector no pertenecen al gremio. Sin embargo, puede haber demoras en aeropuertos por la adhesión de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de Migraciones.

En los registros automotores (DNRPA), las oficinas permanecerán cerradas. Lo mismo ocurrirá con las delegaciones del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y con los ministerios nacionales, donde solo se atenderán guardias mínimas.

Desde ATE explicaron que la medida busca visibilizar la situación de miles de trabajadores estatales precarizados y el achicamiento de las plantas de personal en distintas áreas. “No paramos por capricho, paramos porque nos dejan sin trabajo y sin derechos”, señalaron voceros del gremio.

El gobierno nacional todavía no emitió un comunicado oficial sobre el alcance del paro ni sobre posibles descuentos por la medida de fuerza. En las últimas semanas, distintos gremios estatales habían advertido que el ajuste en el Estado nacional ya genera tensiones que pueden profundizarse en los próximos meses.

Se recomienda a los usuarios consultar el estado de cada trámite o servicio a través de las aplicaciones oficiales o llamar a los números de atención telefónica antes de concurrir a las dependencias. El paro de ATE se suma a otras medidas de fuerza que se vienen registrando en diferentes sectores del empleo público en todo el país.