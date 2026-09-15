Reclamo por alumbrado, bache o recolección en Córdoba: datos que conviene reunir

Qué información y evidencia preparar para reportar alumbrado, baches o recolección ante la Municipalidad de Córdoba.

Un reclamo por alumbrado, un bache o un problema de recolección tiene más chances de llegar al área correcta si describe con precisión el lugar, el tipo de incidencia y la evidencia disponible. En Córdoba Capital, la Municipalidad informa que la App Ciudadana permite cargar requerimientos sobre alumbrado, calles y servicios urbanos, entre otros. El objetivo de un reporte no es diagnosticar la reparación: es permitir que el municipio ubique y clasifique el problema.

El paso a paso oficial de App Ciudadana indica que se ingresa con CUIL y contraseña de CiDi y se selecciona “Nuevo Requerimiento”. Las preguntas frecuentes explican por qué pueden desestimarse casos mal categorizados o con evidencia insuficiente. Esta guía aplica a la jurisdicción municipal de Córdoba Capital.

Identificar el problema sin mezclar categorías

Elegí el motivo que describe el hecho observable. Para una luminaria apagada, corresponde alumbrado; para deterioro de calzada, calles; y para una situación de residuos, la categoría de recolección o higiene que ofrezca la aplicación. Si además hay un peligro inmediato —por ejemplo, cables expuestos o un poste comprometido— no lo minimices como un reclamo ordinario: seguí la categoría y los canales de emergencia que indique la autoridad.

La Municipalidad enumera categorías como alumbrado público, calles, cloacas, plazas y espacios verdes, además de recolección. No conviene cargar un solo reporte con tres problemas de lugares diferentes: cada incidencia necesita ubicación y tratamiento propios.

Datos mínimos para reunir

Antes de abrir la aplicación, prepará una dirección exacta o la intersección, barrio, número aproximado de puerta y referencia cercana. Describí qué ocurre, desde cuándo lo advertís y si afecta una esquina, un frente, una cuadra o un tramo. En alumbrado puede ser útil indicar si la luminaria está apagada, intermitente o dañada; en baches, tamaño aproximado y riesgo visible; en recolección, tipo de residuo y punto de acumulación.

La geolocalización facilita la gestión, pero revisá que el pin quede en el sitio correcto. Una foto actual y nítida, tomada por quien presenta el reclamo, puede aportar contexto. No uses capturas de mapas ni imágenes bajadas de internet: el FAQ municipal advierte que eso puede motivar una desestimación.

Cómo cargar el requerimiento

Ingresá a la App Ciudadana con tu CUIL y clave de CiDi, elegí “Nuevo Requerimiento”, habilitá ubicación si corresponde, seleccioná motivo y completá la información. La página de la aplicación presenta el sistema como un canal digital desde la solicitud hasta la resolución. Eso no implica un plazo fijo: las prioridades operativas pueden depender del riesgo, del área y de los recursos.

Antes de enviar, releé el texto y verificá que foto, mapa y categoría coincidan. Guardá el número de requerimiento y la fecha. Si la app pide permiso de ubicación, denegarlo puede impedir que el sistema ubique correctamente el caso.

Seguimiento y correcciones

Consultá el estado desde el mismo canal y revisá mensajes o pedidos de ampliación. Si el requerimiento fue desestimado, leé el motivo antes de duplicarlo. Puede ocurrir que no sea competencia municipal, que la categoría elegida no corresponda o que falte una evidencia apta. Corregir el dato puntual es más útil que abrir varios casos idénticos.

El FAQ municipal también menciona alternativas de atención, como el 147, para quien no puede usar la aplicación. Ese canal puede registrar el caso cuando esté dentro del sistema o informar la vía que corresponda.

Errores frecuentes

Marcar un punto equivocado en el mapa.

Usar una foto vieja, oscura o tomada de internet.

Pedir bacheo dentro de una categoría de alumbrado.

Multiplicar reportes en lugar de seguir el número existente.

Reunir datos claros no garantiza una fecha de reparación, pero sí ayuda a que el requerimiento sea verificable, trazable y derivable. Para cualquier cambio de categoría, canal o prioridad, prevalece siempre la indicación actualizada de la Municipalidad.