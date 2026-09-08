Tarjeta Activa Córdoba: requisitos, vigencia y trámites para estudiantes y trabajadores

Qué es Tarjeta Activa de Córdoba, cómo verificar beneficios y por qué no debe confundirse con un boleto estudiantil o laboral.

Tarjeta Activa de Córdoba no debe confundirse con SUBE, con un boleto educativo ni con un beneficio de transporte para estudiantes o trabajadores. El sitio oficial la presenta como una tarjeta vinculada a beneficios en comercios adheridos y a la aplicación que permite consultarlos. Por eso, antes de buscar requisitos o vigencia, el primer paso es confirmar qué programa se necesita realmente.

La web oficial de Tarjeta Activa permite descargar la aplicación, ver beneficios y acceder a sus canales de atención. El directorio de locales adheridos muestra que las ofertas y direcciones cambian según comercio. Esta guía se limita a la ciudad de Córdoba y no afirma que la tarjeta otorgue un descuento de transporte o una condición especial por estudiar o trabajar.

Qué es y qué no es Tarjeta Activa

La página del programa enfoca su propuesta en beneficios comerciales y en la red de locales adheridos. Esto la diferencia de la gestión de SUBE, que el municipio trata en una página específica para el transporte urbano. Si tu consulta es por pasaje, tarifa social, boleto educativo o boleto obrero, buscá el programa correspondiente en la autoridad que lo administra y no uses esta tarjeta como reemplazo.

El título de esta nota incluye a estudiantes y trabajadores porque son quienes suelen buscar descuentos. La respuesta verificable es que la condición de estudiante o trabajador, por sí sola, no alcanza para concluir que corresponda Tarjeta Activa ni un beneficio determinado. Cada promoción publicada puede tener alcance, rubro, local y vigencia propios.

Cómo verificar requisitos sin suponerlos

Abrí primero el canal oficial del programa y consultá la sección “¿Cómo funciona?” o la aplicación. Antes de completar datos, identificá qué se ofrece: un beneficio en comercio, una adhesión u otra acción del programa. Si un requisito no aparece de forma expresa en la oficial, no lo des por existente.

También es útil anotar qué dato querés resolver: acceso a la app, comercio que acepta la tarjeta, porcentaje de descuento o fecha de la oferta. Esa precisión evita pedir información genérica y ayuda a la atención del programa a responder el caso correcto. La página principal publica el 0800-444-5000 y un contacto por WhatsApp; confirmá horarios allí antes de comunicarte.

Vigencia: dónde se controla

La vigencia no debe inferirse por una publicación antigua. El listado oficial de comercios permite filtrar y revisar establecimientos, pero cada beneficio puede cambiar. Verificá en la app o con el comercio si la promoción sigue activa antes de comprar; una dirección incluida en el directorio no prueba que todos los beneficios anteriores continúen.

Para cuidar la información personal, no compartas datos de la tarjeta, contraseñas ni documentos por perfiles no verificados. Si un comercio ofrece un descuento pero no figura en el directorio o la app, pedí que aclare el canal formal de adhesión antes de usarlo como fundamento.

Trámite y consulta: una secuencia útil

Definí si necesitás una tarjeta de beneficios comerciales o un programa de movilidad. Ingresá a Tarjeta Activa y revisá sus canales oficiales. Buscá el comercio en el directorio vigente. Confirmá la oferta, sus condiciones y su fecha antes de hacer una compra. Si hay dudas de acceso o de elegibilidad, consultá al centro de atención sin enviar información sensible por mensajes ajenos al programa.

Si buscás un beneficio para viajar

Para transporte urbano, la municipal pertinente es SUBE en Córdoba, que enumera medios de pago y beneficios asociados a programas. Esto no convierte a Tarjeta Activa en una tarjeta de transporte. Separar ambos sistemas evita perder tiempo y reduce el riesgo de llegar a una unidad con un medio que no sirve para abonar el viaje.

La regla final es simple: verificar programa, comercio y vigencia en s oficiales. Estudiar o trabajar puede ser relevante para otros beneficios públicos, pero no es una prueba de acceso automático a Tarjeta Activa.