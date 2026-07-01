Murió una jubilada en Santa Fe por el temporal: la ciudad quedó bajo agua y suspendieron las clases

Una fuerte tormenta provocó inundaciones en varias localidades santafesinas. Una mujer de 70 años falleció en su casa anegada y las autoridades decidieron suspender las clases en toda una ciudad afectada.

Una fuerte tormenta azotó el centro y norte de la provincia de Santa Fe durante la madrugada y la mañana de este jueves, dejando una víctima fatal, calles y barrios enteros bajo el agua y la suspensión total de clases en al menos una ciudad.

La víctima es una jubilada de 70 años que vivía en la localidad de San Cristóbal. Según los primeros informes, la mujer fue encontrada sin vida en su vivienda, que había quedado completamente inundada por el temporal. Personal policial y de emergencias confirmó el deceso, aunque las causas exactas todavía se investigan. El hecho generó conmoción en la pequeña ciudad del departamento homónimo.

En San Cristóbal, la intensidad de las precipitaciones provocó el desborde de arroyos y el anegamiento de gran parte del casco urbano. Las imágenes que circulan en redes muestran calles convertidas en ríos, autos flotando y vecinos intentando salvar lo que pueden de sus casas. Las autoridades locales decidieron suspender las clases en todos los niveles educativos por 48 horas, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, para evitar riesgos.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por tormentas fuertes con abundante caída de agua en poco tiempo, ráfagas y ocasional caída de granizo. En menos de 12 horas, varias localidades del departamento San Cristóbal y zonas aledañas acumularon más de 100 milímetros.

En la ciudad de Rafaela, también muy afectada, bomberos voluntarios trabajaron durante toda la madrugada en rescates y despeje de calles. Vecinos reportaron ingresos de agua en viviendas de barrios periféricos y en comercios del centro. Hasta el momento no se reportaron otras víctimas fatales, aunque sí numerosos damnificados que fueron asistidos por el municipio.

Desde el gobierno provincial se activó el protocolo de emergencia. El ministro de Gestión Pública, Pablo Farías, confirmó que se está relevando los daños y coordinando ayuda para las familias más afectadas. “La prioridad es cuidar a la gente y evitar más situaciones de riesgo”, señaló.

En Esperanza y otras localidades del departamento Las Colonias también se registraron fuertes tormentas, aunque con menor acumulación de agua. En Santa Fe capital, la lluvia fue intensa pero no generó inundaciones de magnitud.

Este tipo de eventos climáticos extremos se vienen repitiendo con mayor frecuencia en la región pampeana. Especialistas vinculan el fenómeno al cambio climático y al aumento de la humedad en la llanura, que favorece la formación de tormentas convectivas de gran escala.

Las clases suspendidas en San Cristóbal se retomarían el lunes, siempre que las condiciones lo permitan y se hayan despejado los accesos a las escuelas. Mientras tanto, Defensa Civil recomienda a los vecinos no circular por zonas inundadas y evitar el contacto con el agua acumulada, que puede estar contaminada.

La provincia de Santa Fe ya había sufrido episodios similares en los últimos años, con especial impacto en el norte y centro. Organismos como la Dirección Provincial de Agua y la Secretaría de Protección Civil trabajan en el monitoreo permanente de los niveles de ríos y arroyos para anticipar nuevas alertas.