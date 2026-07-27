La UE multa a Google con más de mil millones de dólares por violar normas digitales

La Comisión Europea impuso una sanción millonaria a Google por vulnerar la normativa de competencia digital. La multa supera los US$1.000 millones y se enmarca en el endurecimiento regulatorio de Bruselas sobre las big tech.

La Comisión Europea anunció una multa superior a los 1.000 millones de dólares contra Google por incumplir la normativa digital del bloque, según informó France 24 este jueves.

La sanción, que aún no fue detallada en su monto exacto ni en los cargos específicos, forma parte de la ofensiva regulatoria que Bruselas mantiene contra las grandes tecnológicas estadounidenses. Se trata de una de las multas más elevadas impuestas en los últimos años bajo el marco del Digital Markets Act (DMA) y las reglas de competencia tradicionales.

Según fuentes comunitarias, la decisión se centra en prácticas que la UE considera abusivas, entre ellas el favorecimiento de sus propios servicios en los resultados de búsqueda, el control excesivo del ecosistema Android y posibles violaciones a las nuevas obligaciones de “puerta de entrada” (gatekeeper) establecidas por la DMA, que entró en plena vigencia en 2024 y 2025.

La multa supera ampliamente los 1.000 millones de dólares y se suma a una larga lista de sanciones previas contra Google en Europa. Entre 2017 y 2019, la Comisión ya había impuesto al gigante tres multas récord que totalizaron casi 8.000 millones de euros por casos de abuso de posición dominante en búsqueda, Android y AdSense.

El caso actual, sin embargo, tiene un matiz distinto: es el primero de gran escala que combina las normas tradicionales de competencia con las obligaciones específicas del Digital Markets Act, la legislación que busca limitar el poder de las plataformas que operan como gatekeepers (Alphabet, Apple, Meta, Amazon y Microsoft, principalmente).

Desde Mountain View, Google anticipó que apelará la decisión, tal como hizo en todos los fallos anteriores. La empresa sostiene que sus prácticas fomentan la competencia y que las regulaciones europeas son discriminatorias y perjudican la innovación.

La decisión de la Comisión Europea llega en un contexto de creciente tensión transatlántica. Mientras la administración estadounidense de 2026 ha mostrado posiciones más proteccionistas hacia sus tecnológicas, Bruselas sigue avanzando en lo que llama “soberanía digital” y endurece las reglas para evitar que unas pocas empresas controlen el acceso a información, publicidad y servicios en la región.

Para los reguladores europeos, la multa no es solo un castigo económico: busca enviar un mensaje claro a todas las big tech. El mensaje es que el cumplimiento de las nuevas normas no es opcional y que las multas pueden llegar a representar hasta el 10% de la facturación global anual de la empresa, un umbral que en el caso de Alphabet supera fácilmente los 20.000 millones de dólares.

El expediente abierto contra Google se suma a otras investigaciones en curso contra Apple por su App Store, contra Meta por el manejo de datos y contra Amazon por su doble rol de plataforma y vendedor. La UE se consolidó como el regulador más activo y exigente del mundo en materia digital.

Los próximos días serán clave para conocer los detalles técnicos de la sanción y los plazos de apelación. Mientras tanto, el mercado ya descontaba una decisión de este tipo: las acciones de Alphabet cayeron levemente en Wall Street tras la filtración de la noticia.

Este nuevo capítulo refuerza la brecha regulatoria entre Europa y Estados Unidos. Mientras en Washington las big tech siguen gozando de un marco legal relativamente permisivo, en Bruselas se las trata como infraestructuras críticas que deben rendir cuentas ante los ciudadanos y los Estados miembros.