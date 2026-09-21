Cultura

Feria del Libro de Santiago del Estero 2026: fechas, sedes y entrada gratuita

La 16ª Feria Internacional del Libro se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario, con entrada gratuita.

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Por Lucio Bensadón Lucio Bensadón es un perfil editorial especializado en entretenimiento y cultura. Cubre cine, series, música y espectáculos con cr...
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Presentación oficial de la Feria del Libro de Santiago del Estero 2026
Gobierno de Santiago del Estero

Las fechas anunciadas para la Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero van del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026, con entrada gratuita. La edición número 16 tendrá actividades en el Fórum Centro de Convenciones y en el Centro Cultural del Bicentenario.

El anuncio del Gobierno provincial anticipa más de 80 expositores. En el CCB habrá más de 70 stands dedicados especialmente a literatura infantil, escolar y familiar.

Entre las participaciones anunciadas figuran Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Pedro Saborido y Darío Sztajnszrajber. También se prevén presentaciones, conferencias, talleres y propuestas educativas.

Antes de organizar la visita, conviene comprobar la sede y el horario de cada actividad en la programación oficial. El anuncio general no permite asumir que todos los invitados estarán todos los días en los dos edificios.

Información oficial publicada el 8 de septiembre. Consulta y revisión editorial: 20 de septiembre de 2026.

Más consultas locales en Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 20 de septiembre de 2026.

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