Feria del Libro de Santiago del Estero 2026: fechas, sedes y entrada gratuita

La 16ª Feria Internacional del Libro se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario, con entrada gratuita.

Las fechas anunciadas para la Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero van del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026, con entrada gratuita. La edición número 16 tendrá actividades en el Fórum Centro de Convenciones y en el Centro Cultural del Bicentenario.

El anuncio del Gobierno provincial anticipa más de 80 expositores. En el CCB habrá más de 70 stands dedicados especialmente a literatura infantil, escolar y familiar.

Entre las participaciones anunciadas figuran Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Pedro Saborido y Darío Sztajnszrajber. También se prevén presentaciones, conferencias, talleres y propuestas educativas.

Antes de organizar la visita, conviene comprobar la sede y el horario de cada actividad en la programación oficial. El anuncio general no permite asumir que todos los invitados estarán todos los días en los dos edificios.

Información oficial publicada el 8 de septiembre. Consulta y revisión editorial: 20 de septiembre de 2026.

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Información vigente al 20 de septiembre de 2026.