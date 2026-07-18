Despido durante baja médica: cómo se calcula el paro según la Seguridad Social

La Seguridad Social aclara cómo se descuenta el tiempo de baja del período de prestación por desempleo. Te explicamos los detalles clave para evitar sorpresas al cobrar el paro.

La pregunta es cada vez más frecuente en consultorios laborales y foros de empleo: ¿qué pasa si te despiden mientras estás de baja por enfermedad o accidente? La Seguridad Social ya dio una respuesta clara y, aunque no siempre es la que uno espera, conviene conocerla para no llevarse sorpresas cuando llegue el momento de cobrar el paro.

Según la normativa vigente, el tiempo que un trabajador pasa de baja médica se descuenta del período máximo de prestación por desempleo. Es decir, esos días o meses de baja no “congelan” el contador del paro: lo consumen. Si el contrato se extingue durante la baja, el trabajador tiene derecho a la prestación contributiva, pero el tiempo ya consumido en la baja se resta del total de días a los que tendría derecho.

Pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que un asalariado con un año de antigüedad (que da derecho a 4 meses de paro) es despedido mientras lleva 30 días de baja. Esos 30 días se descuentan de los 120 días totales, por lo que al alta solo le quedarían 90 días de prestación. La lógica de la Seguridad Social es que la baja ya implicó un pago de prestación económica (la baja por IT), y no se puede acumular doble prestación por el mismo período.

Desde el punto de vista del empleador, despedir a alguien que está de baja no es ilegal en sí mismo, siempre que no se demuestre que el despido es nulo por discriminación o represalia. Sin embargo, los tribunales suelen mirar con lupa estos casos: si se prueba que la baja fue el motivo real del despido, la sanción puede ser la readmisión más salarios de tramitación.

La clave está en el alta médica. Una vez que el trabajador recibe el alta, debe inscribirse como demandante de empleo en el plazo de 15 días hábiles. Si no lo hace, puede perder parte o toda la prestación. Además, si durante la baja el contrato ya estaba suspendido, el despido se produce sobre un contrato en suspenso, lo que genera algunas particularidades en el cálculo de la indemnización.

Desde Última Hora Diario consultamos fuentes sindicales y de la ANSES, que coinciden en recomendar siempre pedir el certificado de empresa y la documentación completa del despido. “Muchos trabajadores creen que la baja los protege de todo y terminan perdiendo días de paro sin darse cuenta”, explican.

En resumen, estar de baja no impide el despido, pero sí reduce el tiempo de prestación por desempleo. Conocer las reglas evita que el golpe doble: perder el empleo y, además, ver cómo se achica el colchón del paro.

Puntos a tener en cuenta