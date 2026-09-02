Adolescente murió al chocar en moto contra una camioneta en Córdoba

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del miércoles en la intersección de Manuel García y Presidente Perón. Otro joven de 14 años que iba como acompañante resultó gravemente herido.

Un adolescente perdió la vida en la madrugada de este miércoles 2 de septiembre tras protagonizar un violento choque entre la motocicleta en la que viajaba y una camioneta en la capital cordobesa.

El hecho se registró alrededor de las 3:30 en la intersección de las avenidas Manuel García y Presidente Perón, en el sur de la ciudad de Córdoba. Según los primeros datos, la moto embistió a la camioneta, aunque las pericias determinarán las responsabilidades.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un joven de 17 años, sufrió heridas de extrema gravedad y falleció minutos después en el lugar. Quien lo acompañaba, un menor de 14 años, fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños con politraumatismos y su estado es reservado.

Personal de la Policía de la Provincia y de la Dirección de Seguridad Vial acordonó la zona mientras los peritos realizaban las pericias correspondientes. La camioneta involucrada quedó retenida y su conductor, un hombre mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes judiciales, la causa fue caratulada como "homicidio culposo en accidente de tránsito" y quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de la 11ª Nominación. Se ordenó la realización de las autopsias y el secuestro de ambos rodados para determinar velocidades, maniobras y posibles fallos mecánicos.

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Este nuevo siniestro se suma a la preocupante estadística de muertes en el tránsito que registra la provincia. En lo que va de 2026, según datos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, ya se produjeron más de 140 fallecidos en rutas y avenidas cordobesas, la mayoría involucrando a motociclistas jóvenes.

Vecinos del barrio consultados por este medio señalaron que el cruce de Manuel García y Presidente Perón es conocido por su peligrosidad, especialmente de noche, por la falta de iluminación adecuada y la alta velocidad que suelen tomar los vehículos en la zona.

La familia del adolescente fallecido se acercó al lugar del hecho visiblemente conmocionada. No se brindaron datos sobre la identidad de las víctimas para preservar la privacidad de los menores, tal como establece la normativa vigente.

Desde Última Hora Diario reiteramos el pedido de precaución al volante, especialmente en horarios nocturnos, y recordamos que el uso del casco y el respeto a las señales de tránsito siguen siendo las principales medidas para evitar tragedias como esta.

Fuente: Hoy Día