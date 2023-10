¿Zamora mete mano dentro del fútbol argentino?

Durante el programa emitido por la señal TN, el director técnico, Ricardo Carusso Lombardi, hizo referencia a un posible descenso de Central Córdoba de esta provincia y la respuesta causó una llamativa sorpresa.

Central Córdoba junto al club de Claudio Tapia, Barracas Central, se encuentran peleando la zona de descenso hacia el “Nacional B” con serías posibilidades de que la próxima temporada jueguen la segunda categoría del fútbol argentino.

“Los que están en el puesto 18 y 19 ( haciendo referencia a Central Córdoba y Barracas Central) no se van ni con la orden de un juez” ironiza Carusso Lombardi; “el 18 y 19 no se van” ante la insistente de los periodistas, el ex técnico de Tigre y San Lorenzo contestó: “ustedes no se hagan los desentendidos, ¿Santiago del Estero crees que se vaya al descenso?”

“Santiago del Estero y Barracas se quedan a vivir en primera” cerró Lombardi.

