Viral: “espero que ahora con la foto con el voto de Zamora me de la casa”.

No se está errado cuando se dice que en Santiago del Estero no te entregan la vivienda si no tienes un aval político que te firme la ficha de ingreso, está es una realidad que se vive en nuestra provincia donde por más que tengas todos los requisitos, siempre faltará la firma del mandamás.

A través de las redes sociales, un joven ironizó sobre esta realidad y expuso la necesidad de muchos santiagueños; “ hoy llegue a las 18 de mi laburo a la casa de mis viejos y la gente de Zamora me paró me dieron un folleto y me sacaron una foto, me dijeron que vote a la lista 501”…

Y continúa: “ espero que con esta foto me den este año la casa, hace once años que espero y nada, parece que voy a morir esperando que me la den” concluyó Gustavo Juárez.

Inmediatamente, otros usuarios comenzaron a compartir este mensaje y contar sus vivencias; “estamos en la misma” expresó una joven y agrega “tienes que ir a los actos a buscarlo a él o a sus secretarias”.

Lejos queda el sueño de una vivienda propia para el santiagueño, el ente regulador (IPVU) está controlado por el estado y es quien dictamina a quien se le brinda y a quien no una casa, Gustavo es solo un pequeño porcentaje de los miles de provincianos que sueñan con su hogar.