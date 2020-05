Vídeo Indignante: En Campo Gallo detienen a un hombre de 70 años sin motivo

La familia Diaz está totalmente destruida por la indignante situación que están viviendo, el señor Marino Flamenco de 70 años y único sosten de la familia fue detenido en el día de ayer por presunto robo madera, hasta el día de hoy el adulto mayor continua preso e incomunicado.

Mediante un vídeo dirigido al gobernador Gerardo Zamora, la familia del detenido muestra su indignación y malestar ya que no entienden como ocurrió esto. “Doctor Zamora, deme una solución porque estoy sola me detuvieron a mi esposo y ahora quién me da de comer” señala la esposa de Flamenco.

Según consta la denuncia, Flamenco habría Hurtado productos forestales y amenazado al dueño de la empresa. Por lo expuesto por los familiares, al anciano le habrían dicho que sólo basta con hacerse presente en la comisaría, pero no fue así, quedó detenido.

Para completar la penosa escena, en el pueblo está circulando un audio dónde un policía estaría amenazando a la familia de Flamenco.

Mira el vídeo aquí: