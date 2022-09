Vidal: «Perez Carletti es un joven que quiere cambiar las cosas»

La diputada nacional María Eugenia Vidal mantuvo durante la noche del domingo, una cordial entrevista la pantalla de LN+ con José Del Río y dejó muchas frases para entender su postura política, sin olvidarse de la dirigencia local con el concejal Pérez Carletti a la cabeza.

Vidal confesó que tiene vocación de ser presidenta, pero que no es lo que más la mueve hoy: “Uno tiene que aprender de los errores que cometió. El éxito es un impostor. Me dio mucho más la derrota que el triunfo. Uno tiene que aprender eso. Que nunca sabe todo lo que necesita, que la alternancia es buena y el poder no es para siempre”.

Vidal se refirió a las elecciones después de que Mauricio Macri, en La Cornisa, la pusiera en el podio de candidatos. “Yo no creo que ningún argentino se vaya a dormir preocupado por quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio. Esto no lo cambia una persona. Lo importante es el plan y el programa que tendremos para resolver los problemas de la Argentina. Quiero ser, más allá de los nombres, parte de un equipo que elabore una estrategia para resolver los problemas de la gente”, sintetizó.

Sobre el intento de magnicidio contra la Cristina Kirchner, lo calificó como un “hecho gravísimo” y que “se tiene que saldar con una justicia independiente”. Pero puso sus reparos: “Hemos tenido muchos episodios de amenazas con Mauricio. Pero denunciamos a la Justicia y volvimos a trabajar. No le echamos la culpa a nadie. Aceptamos la situación. Politizar un hecho grave como lo que pasó con la vicepresidenta es un retroceso”.

Habló también de la convocatoria al diálogo de la vicepresidenta: “Se requieren dos cosas. Una de ellas es actitud, de ceder en ideas, para llegar a un acuerdo en común. Esa actitud el kirchnerismo no la tuvo ni la tiene. En segundo lugar, ¿nos juntamos a dialogar para qué?, ¿para ponernos de acuerdo en qué temas. No tiene agenda concreta. ¿Cuál es el programa o el plan para combatir los problemas? Es un Gobierno improvisado”, afirmó.

“A la gente le cuesta llegar a fin de mes. Por primera vez el que trabaja en la Argentina puede ser pobre. Hoy hay mucha más inseguridad del delito, la de no llegar a fin de mes, de no tener trabajo y de ver cómo la jubilación cada vez alcanza para menos. Estas decisiones hace meses que le están pasando a los argentinos”, analizó sobre la economía.

Sobre el final de su entrevista, Del Río, le comentaba que Macri siempre la ubica en el podio de los posibles candidatos a presidenciable del partido, y María Eugenia Vidal sorprendía con su respuesta y daba como ejemplo lo vivido en Santiago del Estero.

“Yo quiero ser parte de un equipo que le diga claramente a la gente cuales van a ser, paso por paso, las políticas que vamos a llevar a adelante para solucionar a sus problemas. Respeto mucho a Horacio, a Mauricio y a Patricia, y a muchos dirigentes del PRO, conocidos y no tan conocidos.” Comenzaba contando.

“En esto que fui a Santiago del Estero, hay un equipo joven increíble del PRO, con Facundo Pérez Carletti, con Natalia Neme también, gente joven que quiere cambiar las cosas”, afirmaba Vidal sobre su experiencia en nuestra provincia.