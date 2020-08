Un obstetra contó que convence a niñas para que no aborten: “Tenés a tu hijo y lo regalás, pero no lo tires

Un médico cirujano especialista en obstetricia del hospital público de Puerto Santa Cruz aseguró haber convencido a mujeres y niñas para que no abortaran y dijo que “pone entre comillas el abuso sexual”. Se trata de Elider Pecile, quien además sostuvo que en el centro de salud donde trabaja no se practican interrupciones legales del embarazo. La Dirección Médica del lugar salió a desmentirlo y repudió las declaraciones.

Consultado en una entrevista radial acerca de la legalización del aborto, Pecile señaló: “Soy un defensor de la vida desde el momento de la concepción”. En ese sentido, explicó su postura: “Cuando cada uno de nosotros nació, muchos otros no lo hicieron. Nuestra mamá tiene dos ovarios y cada uno tiene 200 mil semillitas. En total son 400 mil. Viene con abundancia de semillitas porque la mujer no usará más de 400 en su vida genital activa, desde que empieza a menstruar”.

¿Cuantos espermatozoides hay en una eyaculación masculina? Hay millones. De esos, uno solo fecundó aquel óvulo de mi mama que maduró y estalló. Todos los otros quedaron guardados, se perdieron. Podría haber nacido otro mucho más capaz, más lucido e inteligente que yo, pero no, me mandó a mí al frente. Por eso estoy acá. Por eso defiendo la vida, porque empieza en el momento de la concepción”, sostuvo en diálogo con Radio Nueva Cañadón 99.5.

El obstetra se manifestó en contra de practicar una interrupción voluntaria del embarazo y advirtió: “No lo haré, tengo mi objeción de conciencia”. “Yo quiero trabajar con un equipo interdisciplinario donde venga la mujercita con problemas. Señora, ‘mijita’, lo que seas… ¿cuántas personas en el mundo están anotadas para adoptar un bebé y vos tenés uno y lo vas a tirar?”, cuestionó

En la misma línea, propuso: “Te acompañamos, te cuidamos, te tenemos en sábanas de seda, te brindamos todo lo que necesitás, tenés tu hijo y lo regalás, lo donás, lo das en adopción, pero no lo tires. Ese es el camino correcto”. “El otro camino, el criminal, sería si me dicen que tienen cuatro hijos y no pueden tener este porque es el quinto. Bueno, hagamos otra cosa señora: tráigame uno de los cuatro, lo sacrificamos y tire este”, lanzó.

En otro tramo de la entrevista, Pecile reconoció haber intercedido para que las mujeres no accedieran a un aborto: “A muchas logré convencerlas y tuvieron el hijo”. Además, aseguró que en el hospital donde trabaja no se practica la interrupción voluntaria del embarazo. “Lo digo, lo firmo y lo aseguro. Conozco con qué compañeros cuento en el hospital y sé cuál es la conducta”, afirmó.

El médico también habló de la “iniciación sexual de las niñas”: “El varón planta el rabanito, dejó la semillita y se va. Pero ella queda con la semillita y, si germina, la niñita tiene 9, 12 y 13 años…”. El periodista le dijo que al referirse a niñas se debe hablar de abuso sexual, a lo que Pecile le contestó: “De eso se encargará la parte legal”.

“Si con el que tuvo relaciones es de la misma edad que ella, los dos menores… Ahora, si fue un mayor el que abusó, entre comillas… porque el abuso lo tengo muy entre comillas. No digo que no exista, pero llegada una intimidad donde solamente las paredes escuchan… Ahora está este sistema que es peligroso. Te agarran con las manos en la masa y no te hace falta ADN ni nada”, sostuvo.

Repudio del centro de salud

Tras las declaraciones de Pecile, desde el Hospital Seccional Eduardo Canosa difundieron un comunicado en el que aclararon que en el lugar se lleva a cabo el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Se aplica como corresponde siguiendo la normativa vigente y la adhesión del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz respetando y ejecutando los derechos de todas las mujeres”, afirmaron

“Expresamos el máximo descontento y desacuerdo respecto de la desacreditación de las víctimas de abuso sexual, expresadas por dicho profesional, lo que representa un flagelo que afecta a mujeres y niños siendo una manifestación violenta que no podemos permitirnos cuestionar y que como actores principales de salud debemos repudiar”, sostuvieron.