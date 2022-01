Triste realidad: vecinos de la localidad de Campo Gallo pide un Hospital en condiciones

En el departamento Alberdi localidad de Campo gallo, los vecinos piden por favor que pongan en condiciones el centro de salud donde concurren diariamente, el hospital de la ciudad no cuenta principalmente con insumos para medicamentos, tampoco cuentan con una infraestructura como corresponde.

El hospital con cuenta con instrumentos de internación, ropa de cama, colchones, camas en condiciones, falta de insumos, ventiladores, los empleados atienden de mala manera a los pacientes.

Una vecina de la localidad hablo con Ultima Hora Diario: «estamos cansados, en estos días tuvimos que internar un familiar, fuimos al único centro de salud de la zona, realmente indignante no se puede estar se cae todo, las camas no están condiciones, no hay ventilación, no hay agua, los baños un desastre además tienen muchas arañas, mosquitos una decepción total, no solamente nosotros pedimos buen trato tanto de los enfermeros como los empleados también piden respeto la población de Campo Gallo«.

También nos comento: «nosotros necesitamos que llegue a oídos del gobierno de la provincia, para que nos den una pronta solución para una mejor infraestructura del hospital, mandarnos colchones y sabanas, insumos, medicamentos que seguimos con la pandemia para poder satisfacer la necesidades de la gente, porque cada vez que ingresa un paciente con internación y lamentablemente fallece no sabemos es por la enfermedad por la que ingreso o por las malas condiciones del hospital, porque no se hace limpieza correspondiente o le dan medicamento vecinos«.