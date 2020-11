Trabajadores golondrina se encuentran en total estado de abandono

Trabajadores golondrinas de la ciudad de Termas de Río Hondo, se encuentran en un estado de total abandono, luego de que, según manifiestan los allegados de los mismos, el propio intendente de la ciudad termal no les permitiera ingresar a la ciudad a pesar de tener los hisopados correspondientes.

Estos jóvenes, son proveniente de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, dónde se fueron hace tan solo 13 días a la deflorada, y tuvieron que volver antes de lo estipulado ya que la fruta se encontraba fuera de estación. Una vez que volvieron a su ciudad natal se realizaron el hisopado correspondiente, el cual les dio negativo, por orden del primer mandatario municipal fueron derivados a un centro de aislamiento en la Ciudad de La Banda.

“Está bien que hagan el aislamiento pero porque lo llevaron a La Banda, están en estado total de abandono, están sin comer, tirados en un galpón” señala la hermana de uno de los jóvenes que se encuentra en este centro.

“El Intendente no se hace cargo de ellos, los llevaron engañados a ese centro, en ese lugar hay gente que está enferma, se pueden contagiar, no entiendo porque no los dejaron que hagan el aislamiento en la Ciudad”. Además del estado de abandono en que los tienen, denuncian la presencia de garrapatas en el lugar, a tal punto de que uno de los jóvenes tenga este parásito en su cuerpo.