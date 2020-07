Se demora el remate de los bienes de Muñoz y Báez: la oposición pide celeridad desde el Congreso

En tiempos de pandemia, cualquier recurso es bienvenido para el Estado. Sin embargo, los bienes decomisados en las causas más emblemáticas de corrupción hoy solo le generan gastos. El cambio de gobierno y la cuarentena atentaron contra el proceso que se había impulsado en el final del gobierno de Mauricio Macri. Las nuevas autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo que administra los bienes decomisados, prometieron retomaron las subastas, pero hasta ahora no hay fechas concretas. Debates internos sobre el mecanismo utilizado y presiones políticas dentro del Frente de Todos terminaron de demorar los resultados.

En ese contexto, según pudo saber Infobae, dos diputados de Juntos por el Cambio elaboraron un pedido de informes para saber si la AABE tiene un plan de acción y cuáles son los bienes disponibles. Ese organismo depende directamente del Poder Ejecutivo y no tiene obligación de dar cuenta ante la Justicia. “Una vez que los bienes quedan en poder de la AABE, la Justicia ya no tiene herramientas para controlar su destino”, confirmó una fuente judicial.

Solo en la causa que investigó las maniobras de lavado de Daniel Muñoz y sus testaferros, hay un total de 30 bienes con decomiso firme . En ese listado, actualizado recientemente por la Justicia, y al que tuvo acceso este medio, hay 20 propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz, un inmueble en Mar de las Pampas, y varias propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. La última en sumarse fue un edificio de cocheras ubicado en el barrio de Belgrano. Ese inmueble estaba en manos de un administrador judicial, pero el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispondrá en los próximos días el cese de la administración y el traspaso definitivo a la AABE, pudo saber Infobae en fuentes judiciales.

En el listado de los bienes decomisados también aparece un departamento de tres ambientes que pertenecía al financista Ernesto Clarens. Está ubicado en el condominio Ocean Four, en la avenida Collins 17201, en Miami. Hace un año, Clarens aceptó el decomiso de ese inmueble y de un yate que está amarrado a una veinte cuadras porque le generaban gastos. De hecho, se especuló que podrían ser los primeros remates. En ese momento, el valor del departamento oscilaba entre 1,9 y 2,4 millones de dólares. Sin embargo, los dos bienes siguen sin venderse. “El trámite es complejo porque debe pasar por la Cancillería y el consulado, pero estuvimos trabajando an eso hasta fines de noviembre”, dijo un ex funcionario que estuvo en la gestión de Cambiemos.

Entre las propiedades de Muñoz que están listas para venderse se destaca un departamento ubicado en el edificio “Chateau Puerto Madero”, en Julieta Lanteri 1331. Se puso a la venta a fines del año pasado con un precio base de USD 489.123, pero quedó vacante por la falta de oferentes.

El inmueble, de casi 100 m2, estaba a nombre de Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz, y su ex mujer Elizabeth Ortiz Municoy. Tiene un living con cocina integrada, una habitación en suite y dos balcones. Sin lujos, pero ubicado en Puerto Madero.

También están en condiciones de rematarse un departamento ubicado en Andonaegui 2966, en el barrio de Villa Urquiza, y una casa en Salvador Maria del Carril 3744, en Devoto. Ambos bienes figuran a nombre de Madaco SA, una sociedad creada en 2006 por el contador Víctor Manzanares y luego “comprada” por Muñoz en $2.000.000.

Otro inmueble que podría significar un ingreso para el Estado es un pequeño edificio, con tres departamentos, ubicado en Pedro Rivera 5761, uno de los búnkers de Muñoz. Desde esas oficinas salían los bolsos y mochilas con dinero para las financieras que se encargaban de mandarlo al exterior.

Hace un mes, en la AABE habían asegurado a Infobae que estaba en marcha el proceso para subastar al menos cuatro propiedades de Muñoz y los dos dos aviones que pertenecían a Lázaro Báez. Este viernes, voceros del organismo ratificaron que se habían sumado otros dos bienes, pero no pudieron confirmar si había alguna resolución firmada por el titular de ese organismo, Martín Cosentino.

¿Por qué no hay avances concretos? Fuentes consultadas por este medio dijeron que hubo un debate interno para definir si se va a utilizar el mismo mecanismo de subastas que se aprobó en el gobierno de Mauricio Macri. La pandemia y las internas dentro del Frente de Todos, trasladadas al interior de la AABE, hicieron el resto. Mientras tanto, los inmuebles siguen acumulando gastos de expensas y fiscales.

Por ese motivo, los diputados Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Martín Maquieyra (PRO) presentarán un pedido de informes para que ese organismo detalle si tiene un plan de acción “para el destino de los bienes decomisados o el producto de su venta”. El proyecto también busca obtener más datos sobre el valor que los bienes y cuál es su actual estado de conservación.

“Vamos a seguir muy de cerca qué hace este gobierno con los bienes decomisados de la corrupción y el narcotráfico. Recuperar lo robado y que vuelva a la gente tiene que ser una política de Estado”, dijo López.

Entre otros puntos, los diputados quieren que la AABE brinde información precisa “sobre cuáles son los mecanismos de transparencia y posterior publicación de la información que emplean para cumplir con la correcta administración de los bienes decomisados por delitos de corrupción o lavado de activos y garantizar así el derecho de acceso a la información pública”.

“Estos bienes de la corrupción y lavado de activos pertenecen a todos los ciudadanos contribuyentes que día a día pagan sus impuestos. De esta manera se podrá devolverle al pueblo argentino lo que nunca debieron haberle quitado”, sostuvo el diputado Martín Maquieyra.