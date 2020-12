Sancionaron al empleado del Hospital Independencia que hablaba sobre la situación sanitaria de la provincia

Pablo Efrén, instrumentador quirúrgico del Hospital Independencia, fue sancionado por las autoridades del mencionado nosocomio debido a una presunta violación al artículo 55 del estatuto del empleado provincial, inciso A, B y C que hablan sobre el incumplimiento del horario de trabajo, inasistencias injustificadas y la falta de respeto a los superiores.

A consecuencia de esto, el jóven fue suspendido por 72 horas el pasado día viernes. “Yo hablé con mi abogado y me dijo que me presente a trabajar, que lo que me están acusando es totalmente falso” Sentencia.

Una vez que el acusado cumplió con esta suspensión, volvió a su lugar de trabajo pero le negaron el ingreso, “quiero ir al hospital y me dicen que me retire porque va a ser peor y me van a declarar de rebelde” señala el Efrén.

“Estás persecuciones tienen que ver con todo lo que vengo realizando en defensa del empleado de salud y dando a conocer la situación de la salud pública de la provincia de Santiago del Estero” concluye Efrén.