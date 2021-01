Preocupación en comerciantes por el desalojo para reforma de la peatonal

Comerciantes expresaron su total preocupación por las notificaciones recibidas emitidas por la Municipalidad de la Capital, quien solicita el inmediato desalojo de sus negocios para la reforma de la peatonal Absalón Rojas entre Libertad y Salta.

La medida notifica a los comerciantes a desalojar el espacio ubicado en la mencionada peatonal y también quitar cualquier elemento que pueda ocupar parte de ese sector dentro de las próximas 48 horas de recibida la notificación.

Este desalojo abarca a un total de cinco kioscos,( el año pasado ya quitaron a otros cinco), según expresan los dueños de los mismos, en la notificación observa que se los desaloja por falta del permiso, sin embargo, según aluden que ellos tienen todos los papeles en regla. “no nos cobraron el mes de diciembre para que en enero nos manden una notificación diciendo que no tenemos el permiso y así poder realizar el desalojo” sentencian.

“Exigimos que nos devuelvan los lugares, que respeten la antigüedad de cada kiosco y si no nos quieren devolver el lugar que nos indemnicen de manera inmediata” expresa la dueña de uno de los comercios.

“La situación es desesperante, no tenemos como sobrevivir y muchas familias viven de esto, no queremos que sea como el año pasado dónde varios damnificados les prometieron una reubicación y hasta el día de hoy no obtuvieron respuesta”. Concluye