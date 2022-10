Polémico audio: “Daniel Zamora es el dueño de Termas de Río Hondo”

El polémico personaje de gran hermano ,Walter Santiago, alias “alfa” manifestó a través de un polémico audio que el hermano del gobernador de la provincia, Daniel Zamora, es “dueño” de la ciudad turística.

Dichos audios fueron revelados por el panelista “Pampito” en el programa que conduce Carmen Barbieri; quien hablaria en estos audios sería el participante de Gran Hermano, Walter Santiago y en los mismos, hace referencia de una cercana amistad con el hermano del gobernador. “Yo levanto el teléfono y hablo con Zamora” expresa “Alfa”.

“¿Sabes quién es Zamora?” continúa el audio “es el dueño de Termas de Río Hondo Zamora. Daniel Zamora es intimo amigo mío; cómo estoy en el gobierno conozco mucha gente” continúa el participante de Gran Hermano.

Estos audios fueron revelados en el marco de una denuncia por el supuesto delito de acoso sexual y amenazas efectuadas por el Walter Santiago en contra de una joven.

“La guita no es nada en la vida. En la vida vale la gente que vas conociendo. El mundo es redondito, vos sos muy pendeja, y te encontrás con todo el mundo en todos lados. Está bueno, como me pasó a mi, tener las puertas abiertas en todo el mundo, porque yo no cagué a nadie” le habría expresado “alfa”.