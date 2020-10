Polémica creación de un observatorio que monitorea la información de los medios

“No es por ahí, Alberto Fernández”, le advirtió el diputado nacional al Presidente a través de su cuenta de la red social Twitter, utilizando el hashtag #NODIO.

También el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias se expresó a través de la misma red social, en la que escribió: “Cepo económico, mordaza política y cuarentena eterna. Las tres recetas del gobierno de científicos para sacar adelante el país”.

Por su parte, el ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, advirtió que “este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa”. “El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos. El Estado nacional tiene que garantizar la libertad de expresión, no restringirla”, escribió en la misma red social.