Patricia Núñez sobre el sistema de salud: “¿Por qué no se destinan ahí los fondos necesarios?”

La diputada del Bloque Juntos Por el Cambio, Patricia Núñez, mostró preocupación por el sistema de salud de nuestra provincia durante una nueva sesión en la cámara de diputados.

“Nuestra capacidad como prestadores de salud no es la necesaria para atender situaciones de alta complejidad y no es de ahora, organizar una prestación de salud en el ámbito complejo implica recursos económicos, recursos humanos mucho de eso que en nuestra provincia no lo tenemos” explayó Núñez

. “Ya no se puede dejar pasar y omitir dolorosamente que en Santiago no tenemos las condiciones para enfrentar situaciones complejas de salud, pero si sabemos que todo esto implica una inversión económica y humana, mi pregunta es ¿por qué no se la hace?,¿por qué no se destinan ahí los fondos necesarios?, ¿Por qué tenemos que gastar el dinero de los santiagueños en otras cosas? Que alguien me lo explique” Señala.

“Explíquenme porque en cada departamento de cabecera de nuestra provincia, no existen centros de atención compleja de la salud, que alguien me lo diga, por favor no se insulte mas al santiagueño en su comprensión y en su capacidad” concluye Núñez.

Por otra parte, el diputado Gerardo Floridia, expresó su preocupación por lo ocurrido en la ciudad de Añatuya el pasado sábado: “Las medidas arbitrarias que envían desde Santiago del Estero de cerrar a la ciudad, de intervenir el hospital, de eliminar el comité de emergencia local , evidenciaba que veníamos siendo atropellados por la policía y justamente la noche anterior, lamentablemente, si se hubiese tratado sobre tablas alguno de nuestros proyectos a las libertades individuales se podían evitar estos atropellos».