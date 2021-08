Patricia Isorni: “El poder político quiere callarnos”

“A un año de la muerte de mi hijo trabajamos mucho para demostrar que fue un homicidio. Franco fue asesinado a golpes por la Policía de Santiago del Estero. Lo tiraron como si fuera basura. Esa es la única verdad. Luchamos contra un sistema enfermo y perverso, un Estado enorme. Nosotros somos una familia común, yo soy empleada estatal, pero el poder y el dinero utilizados para tapar este -y otros asesinatos- es tremendo. Tanto así, que hicieron filtrar un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tiempo que nosotros no fuimos notificados al respecto. La perito de parte Virginia Creimer me aconsejó denunciar al Cuerpo Forense de la Corte por esta filtración de información, completamente irregular e ilegal, y la tomamos como ‘inexistente’. La fiscal Erika Leguizamón no me contesta, por supuesto, al igual que durante todo este tiempo. Y ahora, los medios de comunicación santiagueños, adictos al poder, hablan de esto, cuando jamás han tocado el caso del asesinato de mi hijo. Jamás. Nunca hablaron de las incontables irregularidades que figuran en la causa. Son una vergüenza”, confió Patricia Isorni

Agregó: “Mi hijo fue asesinado a las 23.15. Tenemos las pruebas. Ellos tienen el poder de cambiar las cosas con los peritos. Tenemos los elementos probatorios. En este informe tampoco se habla de que a mi hijo le robaron el corazón. Así, literalmente, le robaron el órgano del corazón. Hubo adulteraciones en las cámaras de seguridad. Eso figura en la pericia informática. Si no hubo homicidio, por qué la Secretaría de Seguridad adulteró las cámaras?”

“He presentado una denuncia contra el fiscal general Luis Alberto De La Rúa, titular del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero; a Marcelo David Pato, Secretario de Seguridad de la Provincia; a Roger Coronel, Jefe de la policía de la Provincia; y a todos los involucrados en la muerte de mi hijo, por instigación a cometer delitos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación ideológica, supresión de instrumentos públicos, daño y asociación ilícita en perjuicio mío, de mi familia, y del Estado provincial”, dijo la mamá de Franco, en una emisión en Facebook, que se reproduce en esta publicación. Patricia Isorni sigue clamando justicia, a un año de la muerte de su hijo.